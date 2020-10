Montréal se dotera d’un commissaire à la lutte contre le racisme systémique

Montréal se dotera d’un commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémiques. La Ville s’est mise en quête de la « perle rare » qui aura pour mandat d’accélérer la mise en place d’un plan d’action afin d’éliminer les pratiques discriminatoires.

La Ville procédera mercredi prochain à l’affichage du poste de commissaire, dont la création faisait partie des recommandations de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) dans un rapport rendu public en juin dernier.

Montréal créera ainsi un bureau qui comptera une équipe de trois professionnels, dont l’un devra être spécialisé en profilage racial et travaillera à temps plein au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

En juin dernier, un rapport de l’OCPM avait reproché à la Ville de Montréal d’avoir été incapable d’enrayer le racisme systémique dans l’appareil municipal et de n’avoir jamais établi d’objectifs contraignants qui auraient pu lui permettre de combattre adéquatement ce phénomène.

L’office recommandait alors, dans un premier temps, de reconnaître l’existence du racisme et de la discrimination systémiques et de poser des gestes concrets pour le combattre. Il suggérait notamment la création d’un poste de commissaire qui aurait pour tâche d’élaborer des objectifs précis et mesurables en cette matière.

Avant même que le rapport ait été rendu public, Valérie Plante avait reconnu qu’il existait du racisme systémique à la Ville. Elle avait par la suite confié à la conseillère Cathy Wong la responsabilité politique du dossier.

D’autres détails suivront.