La place des Festivals deviendra-t-elle la place Oscar-Peterson?

L’opposition à l’hôtel de ville de Montréal propose que la place des Festivals, au centre-ville de Montréal, soit rebaptisée du nom du pianiste et compositeur montréalais Oscar Peterson, décédé en 2007.

Ensemble Montréal en fera la recommandation lors de la prochaine assemblée du conseil municipal, le 19 octobre prochain, avec le dépôt d’une motion à cet effet.

Né à Montréal en 1925, Oscar Peterson a grandi dans la Petite-Bourgogne et a connu une carrière internationale. L’opposition estime que la place des Festivals représente un lieu à haute valeur symbolique pour honorer la mémoire d’Oscar Peterson puisque cet espace inauguré en 2009 est devenu « l’épicentre » du Festival international de jazz de Montréal, un événement d’envergure mondiale qui a fêté l’an dernier son 40e anniversaire.

« On pense qu’Oscar Peterson mérite une reconnaissance qui soit à la hauteur de ses réalisations et de son talent. Il est considéré comme l’un des plus grands pianistes de jazz de tous les temps », a indiqué au Devoir le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez.

Depuis 2009, un parc de l’arrondissement du Sud-Ouest porte le nom du célèbre musicien de jazz (anciennement baptisé le parc Campbell-Centre), mais selon M. Perez, ce geste ne rend pas justice au talent et aux réalisations d’Oscar Peterson. De plus, ajoute-t-il, le nom actuel de la place des Festivals est « générique ». « Nous devons, ici à Montréal, essayer d’avoir une toponymie plus diversifiée, dit-il. Ça serait également une reconnaissance de la communauté noire et de sa contribution à Montréal. »

Lionel Perez précise que son parti a l’appui de la veuve d’Oscar Peterson dans ce projet, tout comme celui de l’instigateur de la pétition qui, en juin dernier, avait demandé que la station de métro Lionel-Groulx, située dans la Petite-Bourgogne, soit renommée en l’honneur du musicien. Bien que cette pétition ait récolté plus de 27 000 signatures, la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM) avaient soutenu qu’il était peu probable que ce souhait se réalise en raison du moratoire sur les changements de noms imposé en 2006.

En 1999, la salle de concert de l’Université Concordia avait été renommée à la mémoire du compositeur. Et en 1989, le Festival international de jazz de Montréal avait créé le prix Oscar-Peterson en l’honneur du musicien.

D’autres détails suivront.