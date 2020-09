Le nombre de cas de COVID-19 continue de croître à Montréal

Le nombre de contaminations au coronavirus continue de croître à Montréal avec 96 nouveaux cas répertoriés. La métropole pourrait passer mardi en zone jaune de préalerte (jaune).

« 96 nouveaux cas à Montréal. Une hausse qui se voit jour après jour. C’est trop. Je nous demande à toutes et tous de redoubler d’efforts », a commenté la mairesse Valérie Plante sur Twitter.

96 nouveaux cas à Montréal. Une hausse qui se voit jour après jour. C’est trop. Je nous demande à toutes et tous de redoubler d’efforts. #COVID19 #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) September 15, 2020



Le nombre de nouveaux cas a plus que doublé en 24 heures puisque lundi, 39 cas avaient été recensés.

La directrice régionale de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin, doit d’ailleurs s’adresser aux médias à 14 h 30 mardi afin de faire le point sur la situation. Sa sortie suivra la conférence de presse du premier ministre François Legault, qui notamment annoncé que la métropole passait en code jaune.

Rappelons que le mode préalerte (jaune) signifie que des mesures de base sont renforcées et différentes actions peuvent être déployées pour promouvoir le respect des consignes. À titre d’exemple, des inspections supplémentaires peuvent être réalisées et un plus grand contrôle de l’achalandage peut être fait dans certains lieux afin de faciliter la distanciation physique.

Pendant ce temps, la Capitale-Nationale, qui est déjà en zone de préalerte, se maintient à 60 nouveaux de COVID-19 alors que 34 nouveaux cas s’ajoutent en Montérégie, 18 à Laval et 17 dans le Bas-Saint-Laurent.