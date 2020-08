Montréal maintient l’état d’urgence en attendant une possible deuxième vague

Bien que le nombre de cas de coronavirus soit en baisse dans la métropole, Montréal craint une deuxième vague et renouvelle l’état d’urgence pour une période indéterminée. La rentrée scolaire, le déconfinement graduel et l’absence de vaccin incitent le Centre de sécurité civile à privilégier le maintien des mesures d’urgence.

L’administration Plante a tenu vendredi matin une séance extraordinaire du comité exécutif au cours de laquelle Annick Maletto, chef de section au Centre de sécurité civile, a fait le point sur la situation à Montréal. Elle a souligné que le rythme des contaminations avait ralenti après la première vague observée entre mars et juin. Les habitudes de distanciation adoptées par les citoyens et le port obligatoire du masque dans les lieux fermés ont diminué les risques de contamination, a-t-elle signalé.

Néanmoins, les risques liés à la rentrée scolaire, qui pourraient entraîner une recrudescence des cas de contamination, la poursuite du déconfinement et la reprise graduelle des activités, de même que l’absence d’un vaccin et l’incertitude quant à l’immunisation des personnes ayant déjà contracté le virus, font craindre aux autorités une deuxième vague.

« Il est impossible à l’heure actuelle de prévoir adéquatement la forme de la vague. Est-ce qu’elle va ressembler à la première ? Ou plutôt à des vaguelettes, comme celles de juillet ? C’est imprévisible. Pour cette raison, il y a un choix de maintenir l’état d’urgence pour un temps indéterminé », a expliqué Annick Maletto.

Montréal entre dans la deuxième phase d’intervention de sa lutte contre le coronavirus, a pour sa part indiqué la mairesse Valérie Plante. « On vient de vivre l’une des pires crises de l’histoire et le combat se poursuit. Avec la rentrée scolaire qui s’opère graduellement, il ne faut pas baisser la garde. C’est pourquoi nous reconduisons l’état d’urgence jusqu’au conseil municipal du mois de septembre prochain », a-t-elle dit.

La métropole avait déclaré l’état d’urgence une première fois le 27 mars dernier et l’avait renouvelé à plusieurs reprises depuis. Cette mesure permet à la Ville d’engager des dépenses sans devoir suivre les procédures habituelles d’octroi de contrats et de déployer ses effectifs là où elle le juge nécessaire. Comme prévu, la Ville démantèlera progressivement les voies actives sécuritaires et les pistes cyclables temporaires aménagées au début de l’été.

En date du 25 août, on dénombrait 29 638 cas de contamination sur le territoire de l’agglomération de Montréal et 3465 décès.