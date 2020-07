Transports: des amendes pouvant aller jusqu’à 6000 $ pour les contrevenants

Le décret gouvernemental sur le port du masque obligatoire dans les transports collectifs prévoit des amendes de 400 $ à 6000 $ pour les contrevenants, contrairement à ce qu’avait annoncé le premier ministre François Legault le 30 juin dernier.

C’est lundi prochain que la période de grâce pour le port du couvre-visage dans les transports en commun prendra fin. À compter du 27 juillet, il sera interdit aux sociétés de transport et aux exploitants en transport par train, bateau ou avion d’admettre une personne sans masque parmi leurs passagers.

Seuls seront exemptées les enfants de moins de 12 ans et les élèves du primaire, de même que les personnes ayant une condition médicale qui les empêche de porter un couvre-visage.

Le décret précise qu’une personne qui consomme de la nourriture ou une boisson dans une aire réservée à la restauration n’aura pas à porter de masque. Les passagers pourront se découvrir le visage momentanément pour boire et manger ou à des fins d’identification, ajoute-t-on.

Sur un traversier, les passagers n’auront pas à porter de masque s’ils demeurent à l’intérieur de leur véhicule.

Le décret indique que les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant aller de 400 $ à 6000 $. Il ne précise cependant pas qui aura la charge d’imposer ces amendes.

Questionné à plusieurs reprises l’application de ces règles, François Legault avait soutenu que dans les autobus, il revenait aux chauffeurs de faire respecter les directives. Le syndicat du transport de Montréal, qui représente notamment les chauffeurs d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM), a toujours soutenu que ses membres n’avaient pas à « jouer à la police du masque ».

Par courriel, la STM a indiqué qu’elle allait continuer de miser sur la sensibilisation et la distribution de couvre-visages. « Avec 68 stations de métro, des centaines d’édicules et plus de 1200 bus en circulation en pointe, nos équipes ne peuvent interdire l’accès aux installations ou aux véhicules, mais s’assureront de sensibiliser les clients à l’importance du respect de cette mesure », a précisé le porte-parole de la STM, Philippe Déry.

Selon les observations faites par la STM, le port du couvre-visage est en hausse dans le métro et les autobus. Ainsi, la société de transport estime à 95 % la proportion des usagers qui portaient le masque dans le métro mercredi.

D’autres détails suivront.