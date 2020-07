La clinique de dépistage de l’Hôtel-Dieu sera ouverte jusqu’à 20h

Les heures d’ouverture de la clinique de dépistage de l’Hôtel-Dieu de Montréal seront prolongées jusqu’à 20 h mercredi soir afin de répondre à l’achalandage élevé observé au cours des derniers jours. Les autorités évaluent aussi la possibilité d’ouvrir d’autres points de service sur le territoire du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Samedi, la Direction régionale de la santé publique de Montréal avait invité les personnes ayant fréquenté des bars depuis le 1er juillet à subir un dépistage de la COVID-19 car plusieurs cas de contamination avaient été recensés dans cinq établissements. Cet appel a incité de nombreux clients à se présenter aux cliniques de dépistage sans rendez-vous, dont celle de l’Hôtel-Dieu, où le temps d’attente est de plusieurs heures.

Le CIUSSS du Centre-Sud invite toutefois la population à consulter la liste des cliniques de dépistage disponibles à Montréal avant de se déplacer à celle de l’Hôtel-Dieu. À l’heure actuelle, le territoire de l’île compte deux autres cliniques sans rendez-vous, soit celle de la rue Chauveau, dans l’Est, et celle du CLSC de Montréal-Nord. D’autres cliniques du territoire font du dépistage sur rendez-vous.

Mardi, la clinique de l’Hôtel-Dieu a testé 1057 personnes alors que la capacité est de 1000 tests par jour.

« On ne s’attendait à une telle réponse de la part du public cible qu’on voulait approcher », a reconnu Jocelyne Boudreault, porte-parole du CIUSSS. « On est très contents. Ça prouve à quel point les gens sont conscientisés par rapport au risque d’attraper la COVID et de la propager. » Sauf que cet engouement a causé un achalandage important.

Une réunion a eu lieu ce matin au CIUSSS et d’autres mesures pourraient être annoncées plus tard dans la journée.

D’autres détails suivront.