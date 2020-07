Les interpellations policières devront être basées sur des «faits observables»

À compter de l’automne, les policiers montréalais devront baser leurs interpellations sur des « faits observables » et non sur des impressions susceptibles de conduire à la discrimination raciale. Ils devront notamment informer les personnes à qui ils demandent de s’identifier des raisons sommaires de l’interpellation et remplir une fiche dans laquelle ils inscriront les motifs de l’intervention. C’est ce que stipule la nouvelle Politique sur les interpellations policières du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dévoilée mercredi.

À l’automne dernier, un rapport de chercheurs indépendants avait conclu à l’existence des « biais systémiques » chez les policiers. Il révélait notamment que les Autochtones et les Noirs étaient entre quatre et cinq fois plus susceptibles d’être interpellés par la police que les Blancs à Montréal.

Le directeur du SPVM, Sylvain Caron, s’était engagé à élaborer des règles claires pour encadrer les interpellations policières. D’abord promise au printemps, la politique a finalement été rendue publique mercredi.

À la suite de consultations menées auprès de policiers, d’organismes, d’experts et d’élus, le SPVM a introduit de nouvelles règles.

Auparavant, les policiers n’étaient pas tenus d’informer les personnes à qui ils demandent de s’identifier des motifs de l’interpellation bien que cette pratique était recommandée. Désormais, ils auront l’obligation de le faire.

Le SPVM va également ajouter des éléments la fiche d’interpellation qu’ils doivent remplir. Outre les informations nominatives — si elles ont été fournies — et l’identité ethnoculturelle « perçue ou observée » de la personne interpellée, ils devront indiquer la raison de l’interpellation, les « faits observables » ayant mené à celle-ci et son contexte, ce qui n’était pas requis selon les règles actuelles.

Cette politique devrait entrer en vigueur à l’automne.

D’autres détails suivront.