Une station du REM portera le nom de Griffintown-Bernard-Landry

La station du Réseau express métropolitain (REM) de Griffintown sera construite le long du boulevard Robert-Bourassa, entre les rues Ottawa et William, et elle se nommera « Griffintown-Bernard-Landry », ont annoncé lundi la mairesse Valérie Plante et CDPQ Infra.

« Cette station fera le trait d’union entre deux quartiers, Griffintown et La Cité du Multimédia », a expliqué la mairesse lors d’une conférence de presse en compagnie de la ministre responsable de la métropole, Chantal Rouleau, et le directeur exécutif, Affaires corporatives et développement de la CDPQ Infra, Harout Chitilian.

En novembre dernier, la mairesse Plante avait évoqué l’idée de baptiser cette station du nom l’ancien premier ministre, Bernard Landry, décédé le 6 novembre 2018, afin de rappeler sa contribution à la création de la Cité du Multimédia. La proposition avait suscité l’opposition de certains groupes dont le Réseau du patrimoine anglophone du Québec et la Fédération histoire Québec qui préféraient le nom Griffintown.

D’autres détails suivront.