Montréal reconnaît officiellement le racisme systémique

La mairesse Valérie Plante accueille avec « beaucoup d’ouverture » le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le racisme et la discrimination systémiques. Comme le recommande l’Office, la Ville reconnaîtra officiellement l’existence du caractère systémique du racisme et de la discrimination et créera un poste de commissaire pour veiller à contrer ce phénomène, a-t-elle annoncé.

Dès lundi après-midi, la mairesse soumettra une déclaration au conseil municipal afin de reconnaître le caractère systémique du racisme et de la discrimination dans la société et à la Ville de Montréal avec l’engagement de poser des gestes pour les combattre. « On a eu beaucoup d’études, beaucoup de données, beaucoup de témoignages. Là, c’est le temps d’agir », a-t-elle dit en conférence de presse lundi.

Au sujet de création d’un poste de commissaire, Valérie Plante a mentionné que celui-ci relèvera du directeur général Serge Lamontagne et que son rôle sera similaire à celui des autres commissaires à la Ville. « L’idée d’avoir un commissaire, c’est qu’il ait un pouvoir réel », a-t-elle souligné en citant le travail effectué par le Commissaire aux personnes en situation d’itinérance, Serge Lareault, et la Commissaire aux relations avec les peuples autochtones, Marie-Ève Bordeleau.

La diversité dans la fonction publique

La Ville entend aussi s’attaquer à la sous-représentation de la diversité montréalaise au sein des effectifs. À l’heure actuelle, les personnes issues des minorités culturelles et ethniques représentent 21,7 % des effectifs de la Ville — une progression par rapport à il y a dix ans alors que le taux était de 12,8 % —, « mais il y a encore du chemin à faire, notamment dans les postes de cadres ». « Il nous faut donner des cibles à atteindre si on veut y arriver », a ajouté la mairesse en insistant sur l’importance d’accompagner les employés issus des minorités pour qu’ils puissent gravir les échelons au sein de la fonction publique.

Outre le programme d’accès à l’égalité en emploi qui vise à accroître la présence des femmes, des autochtones, des minorités visibles et ethniques et des personnes ayant un handicap, la Ville proposera une révision du plan directeur pour l’équité, la diversité et l’inclusion pour 2020-2023 avec des cibles d’embauche « différenciées et contraignantes ». L’an dernier, l’objectif d’embauche des minorités avait été de 33 % et il sera maintenu. « La Ville doit être un employeur exemplaire. Nous sommes le plus grand employeur de la région métropolitaine de Montréal. […] Nous pouvons faire mieux et nous devons faire mieux », a dit Valérie Plante.

Et le SPVM ?

Le rapport de l’OCPM publié lundi conclut à un constat d’échec de la Ville de Montréal quant à la lutte au racisme et à la discrimination systémiques et formule 38 recommandations pour y remédier. La première recommandation presse la Ville de reconnaître publiquement l’existence de ce phénomène. Selon Valérie Plante, le Service de la police de la Ville de Montréal (SPVM) devrait lui aussi faire une déclaration similaire : « Je pense que ce serait la bonne chose à faire. On doit faire preuve de sensibilité à l’égard des personnes qui ne sentent pas en sécurité à Montréal à cause de la couleur de leur peau, de leurs traits ou de la langue qu’ils parlent ».

La mairesse a aussi mentionné son intention de collaborer avec les gouvernements supérieurs pour déployer progressivement des caméras portatives pour les policiers du SPVM d’ici la fin de 2020. « Je pense que l’évolution des technologies permettant le déclenchement automatique des caméras, c’est vraiment un pas dans la bonne direction, a-t-elle souligné. Il faudra que le système de justice du Québec s’adapte aux caméras portatives et j’ai aussi besoin de financement. Je suis dans un gouffre financier sans fond. »

L’opposition à l’Hôtel de ville déplore que l’administration n’ait annoncé que deux mesures à mettre en place alors que la mairesse a le rapport de l’OCPM en mains depuis dix jours. « La pire des choses, c’est qu’on perpétue la problématique des vœux pieux et des belles paroles sans gestes concrets. Quand elle mentionne que les changements sont déjà commencés, c’est ne pas reconnaître la gravité et l’ampleur de ce rapport », a commenté le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez.

Selon lui, il n’est pas normal que le chef de police ne reconnaisse pas qu’il y ait du racisme systémique au sein du SPVM et que le comité exécutif de l’administration Plante soit « 100 % blanc » : « Si cette administration avait mis autant d’efforts depuis le début de son mandat sur les enjeux de discrimination et de racisme qu’elle en met sur les pistes cyclables, on serait bien plus avancés dans ces dossiers-là ».