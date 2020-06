Le Jardin botanique de Montréal rouvre ses portes lundi

Fermé depuis la mi-mars, le Jardin botanique de Montréal recommencera à accueillir des visiteurs à compter du 15 juin et son accès sera gratuit pour les moins de 18 ans jusqu’au 31 août.

Compte tenu des mesures de distanciation à respecter, le nombre de visiteurs sera limité et ceux-ci sont invités à se procurer leurs billets en ligne avant de se rendre sur les lieux. Le port du masque ne sera pas obligatoire, mais « fortement recommandé ».

Les serres d’exposition demeureront cependant fermées tout comme les pavillons du Jardin de Chine et du Jardin japonais.

L’accès sera gratuit pour les 17 ans et moins et des billets seront distribués aux familles plus vulnérables, a indiqué la mairesse Valérie Plante mercredi. « On veut soutenir nos familles qui vont passer plus de temps à Montréal que d’habitude. », a-t-elle dit.

Espace pour la vie ignore encore quand le Planétarium pourra rouvrir ses portes et attend les directives de la Santé publique à cet effet. Pour leur part, les travaux au Biodôme et à l’Insectarium se poursuivront pour une ouverture ultérieure.