Le SPVM dévoilera sa politique d’interpellation le 8 juillet

Se disant choqué par les événements survenus aux États-Unis, le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sylvain Caron, a décidé de devancer le dévoilement de la nouvelle politique d’interpellation pour contrer le profilage. Celle-ci-ci sera présentée le 8 juillet prochain, pour une entrée en vigueur quelques mois plus tard.

Lors d’un point de presse vendredi, Sylvain Caron a dit comprendre le « désarroi » des citoyens à la suite du décès de George Floyd lors d’une intervention policière à Minneapolis, aux États-Unis.

Il a affirmé que dans la foulée du rapport dévoilé l’automne dernier de trois chercheurs indépendants qui avaient conclu à un des « biais systémiques » lors des interpellations des policiers du SPVM, un changement s’opérait déjà au sein du corps policier.

« Comme policiers, comme citoyens, on est vraiment choqués de la situation qui s’est produite aux États-Unis. Je me joins à la population pour l’indignation qu’elle a face à ces gestes-là. »

Compte tenu des circonstances, M. Caron a décidé de devancer de quelques mois la présentation de la politique sur les interpellations. Celle-ci devait plutôt être dévoilée à l’automne prochain. « On est à la croisée des chemins », a répété M. Caron.

Un deuxième mandat sera également donné aux chercheurs indépendants pour mieux comprendre le contexte des interpellations faites par les policiers. C’est l’examen de ces interpellations qui avait amené les chercheurs à conclure à l’existence de biais systémiques.

Rappelons que ce rapport révélait que les Autochtones et les Noirs étaient entre quatre et cinq fois plus susceptibles d’être interpellés par la police que les Blancs à Montréal.

Devant ces constats troublants, le directeur Sylvain Caron avait promis d’instaurer des mesures pour mettre un terme à cette discrimination. Il s’était alors engagé à mettre en place une série de mesures pour contrer le profilage, dont une politique pour mieux encadrer les interventions des policiers.

Sylvain Caron a dit souhaiter que la marche prévue dimanche dans les rues de Montréal soit pacifique. « Je lance l’invitation aux organisateurs de cette marche de m’inviter à les rencontrer avant la marche pour les entendre et les écouter », a-t-il dit.