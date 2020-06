Des experts proposent leurs solutions pour relancer Montréal

Pour propulser la relance de Montréal, la Ville devrait intensifier son soutien aux entreprises, favoriser le transport en commun et obtenir de Québec la possibilité d’enregistrer un déficit. C’est ce que recommande un comité d’experts mandaté par l’administration Plante dans un rapport publié mardi.

Avant la crise de la COVID-19, Montréal avait le vent dans les voiles en matière d’emplois et d’investissements. La pandémie l’a frappée de plein fouet. De nombreuses entreprises ont dû fermer leurs portes temporairement et d’autres ont réduit leurs effectifs. Sans compter les grands événements culturels et sportifs qui ont été annulés. Montréal fonctionne au ralenti depuis le mois de mars et elle est même devenue l’épicentre de la pandémie au Canada.

Alors que s’amorce le déconfinement graduel, l’administration de Valérie Plante a demandé à un groupe d’experts présidé par Luc Godbout, titulaire de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, de proposer des solutions pour relancer l’économie de Montréal.

Des finances sous pression

Depuis le début de la pandémie, la Ville a posé plusieurs gestes afin de donner un coup de pouce aux entreprises et donner un répit aux propriétaires. Elle a notamment reporté au 2 juillet le versement du premier paiement des taxes foncières, ce qui l’a privée de liquidités de deux milliards de dollars. Elle a aussi engagé plusieurs dépenses pour l’achat de d’équipements de protection et les heures supplémentaires de ses employés. Ses revenus en matière de transport en commun, de droits de mutation, de parcomètres et de permis sont en chute libre. La Ville anticipe d’ailleurs un manque à gagner pouvant atteindre 538 millions cette année.

Au Canada, les municipalités n’ont pas le droit de faire des déficits, mais le comité suggère que la Ville de Montréal obtienne du gouvernement du Québec la levée temporaire de son obligation d’équilibrer son budget tout en obtenant un soutien financier des autres ordres de gouvernements pour l’aider à traverser la crise. Le comité propose que la Ville envisage l’émission d’« obligations spéciales de relance ».

Le droit au déficit n’est pourtant pas une avenue que privilégiait la Fédération canadienne de municipalité en avril dernier. Lorsque questionné à ce sujet, le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, avait jugé cette option peu viable. « C’est pelleter le problème en avant », avait-il dit.

Télétravail

Le comité d’experts suggère aussi de prolonger le report de taxes foncières et même d’examiner la possibilité d’offrir des rabais de taxes pour certains secteurs d’activité des quartiers les plus touchés par la crise.

Il prône le télétravail pour les employés de la Ville et un soutien aux PME pour qu’elles fassent de même tout en tenant compte de ses impacts pour les commerçants du centre-ville qui dépendent de ces travailleurs.

Le comité a plusieurs suggestions pour que la Ville épaule les entreprises en favorisant l’achat local ou en les appuyant dans leur virage numérique, ce qu’elle a déjà commencé à faire.

Les experts estiment que dans sa relance, Montréal ne doit pas perdre de vue les enjeux environnementaux. « Il faut transformer la crise de la COVID-19 en occasion à saisir sur le plan environnemental afin que Montréal devienne un chef de file sur le plan de la transition énergétique », écrivent-ils.

Transport en commun

Ils insistent aussi sur l’importance du transport en commun qui pourrait être perçu comme moins sécuritaire que la voiture en temps de pandémie. Ils pressent notamment la Ville de travailler avec les grands employeurs pour ajuster les horaires et éviter un achalandage trop élevé aux heures de pointe. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a d’ailleurs engagé des discussions avec des employeurs à ce sujet.

En matière d’urbanisme le comité va dans le sens des aménagements déjà proposés par l’administration Plante pour favoriser le transport actif avec l’implantation de corridors sanitaires et de rues piétonnes ou partagées.

Montréal ne doit pas négliger l’industrie culturelle qui représente des retombées économiques de 9,4 milliards pour le Québec et devrait appuyer financièrement les grands événements vers des festivals en ligne et la création de plateformes interactives de diffusion de spectacles, estime le comité.