Une canicule sans jeux d’eau à Montréal?

Alors que la métropole s’apprête à connaître une première canicule, la Ville de Montréal n’a toujours pas activé les jeux d’eau dans ses parcs. Mardi matin, l’administration de Valérie Plante a indiqué qu’elle attendait le feu vert de la Direction de la santé publique pour aller de l’avant.

La mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, s’impatiente. À l’occasion de l’assemblée du conseil municipal mardi matin, elle a interpellé l’administration Plante pour savoir si les jeux d’eau pourraient finalement être mis en fonction pour rafraîchir les enfants.

Rosannie Filato, responsable de sécurité publique au comité exécutif, a reconnu que la situation était plus compliquée cette année en raison de la pandémie. « Il y a certaines actions qui peuvent être mises en place comme lors des années précédentes que ce soit la distribution d’eau aux populations plus vulnérables ou de cravates rafraîchissantes. Pour ce qui est de la réouverture des installations, vous pouvez être assurée que dès qu’on a l’accord de la Santé publique, on va communiquer avec les arrondissements pour activer l’ouverture de toutes les installations nécessaires. »

En cas de chaleur extrême, la Ville recommande aux citoyens de trouver un peu de répit dans des lieux comme les haltes climatisées, les bibliothèques, les centres d’achat et les salles de cinéma. Or, ceux-ci sont tous fermés dans la métropole.

Il y a deux semaines, la directrice régionale de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, avait indiqué qu’un plan chaleur serait dévoilé de façon imminente, ce qui n’a toujours pas été fait.

Au moment d’écrire ces lignes, la Direction de la santé publique de Montréal n’avait pas répondu à la demande d’information du Devoir.

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour plusieurs régions du Québec dont celle de Montréal où le mercure pourrait atteindre entre 30 et 33 degrés avec un indice humidex de 37 à 39 mardi et de plus de 40 mercredi.