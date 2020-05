La rue Sainte-Catherine Ouest réservée aux piétons la fin de semaine durant l'été

La liste des rues piétonnes continue de s’allonger à Montréal. La rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Metcalfe et Atwater, sera interdite aux voitures pendant les fins de semaine de l’été à compter du 19 juin, a annoncé mercredi l’administration de Valérie Plante.

Le reste de la semaine, le trottoir nord sera élargi pour faciliter la distanciation des piétons, ce qui entraînera le retrait de l’une des deux voies de circulation automobile. Ces aménagements ont été convenus avec l’accord de Destination centre-ville, l’organisation qui représente les commerçants et les gens d’affaires du secteur, a soutenu la mairesse Plante lors de la réunion hebdomadaire du comité exécutif mercredi. « Ça s’inscrit dans notre démarche d’encourager le transport actif dans le centre-ville », a ajouté Mme Plante, qui dirige aussi l’arrondissement de Ville-Marie.

Rappelons qu’il était déjà prévu que le tronçon entre la rue De Bleury et le boulevard Saint-Laurent, dans le Quartier des spectacles, soit piétonnisé pour la saison estivale, de même que la rue Sainte-Catherine Est, dans le Village.

Le chantier de la rue Sainte-Catherine Ouest devrait toutefois être relancé sous peu.

À ces projets s’ajoute celui la rue Saint-Denis, entre les rues Sherbrooke et Sainte-Catherine, qui sera réservée aux piétons à partir du 4 juin en tout temps. Les livraisons seront possibles en matinée.

« Les Montréalais et les Montréalaises vont rester à la maison pas mal cet été. C’est pourquoi on veut qu’ils aient de l’espace pour profiter de la saison estivale », a précisé le conseiller Robert Beaudry au Devoir. Les commerçants pourront eux aussi profiter de plus de superficie sur le domaine public, pour les terrasses notamment.

Des places de stationnement devront toutefois être retranchées sur ces artères pendant les périodes de piétonnisation.

Vendredi, la mairesse Plante avait déjà fait savoir que la rue de la Commune serait réservée aux piétons durant l’été à compter du 11 juin. Une bande cyclable sera aussi ajoutée dans cet axe pour régler les conflits entre cyclistes et piétons qui perdurent depuis des années dans ce secteur.