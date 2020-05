Des rues piétonnes pour l’été à Montréal

Montréal ajoutera 327 kilomètres de voies piétonnes et cyclables pour faciliter les déplacements actifs en temps de pandémie. Le plan estival de déplacement présenté vendredi par la mairesse Valérie Plante prévoit notamment la piétonnisation de l’avenue du Mont-Royal et de la rue de la Commune, la réduction de voies de circulation sur le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis ainsi que des rues partagées dans l’ensemble du Vieux-Montréal.

« L’été qui s’en vient sera très différent de nos étés habituels. Nous allons devoir continuer de composer avec la COVID-19 et la plupart d’entre nous passeront, vraisemblablement, nos vacances en ville », a indiqué la mairesse Valérie Plante.

Le plan dévoilé vendredi permettra l’aménagement de trottoirs élargis et de voies cyclables sur de grands axes afin de créer des liens entre les grands parcs de la ville parmi lesquels le parc du Mont-Royal et le parc Maisonneuve. La circulation automobile sera ainsi réduite et des stationnements retranchés sur le boulevard Saint-Laurent, la rue Saint-Denis, la rue Rachel, l’avenue Christophe-Colomb et le boulevard Gouin. Mais plusieurs artères seront piétonnisées. C’est le cas de l’avenue du Mont-Royal, dans le Plateau-Mont-Royal, de la rue de la Commune, dans le Vieux-Montréal, de la rue Wellington, dans Verdun ainsi que la rue Sainte-Catherine Est. Les autobus pourront continuer de circuler sur l’avenue du Mont-Royal et les livraisons seront maintenues, a précisé le responsable de la mobilité au comité exécutif, Éric Alan Caldwell.

Questionné sur les impacts de ces aménagements sur la circulation automobile et le camionnage, M. Caldwell, a affirmé que ceux-ci seraient limités. « Il y a une diminution drastique de la circulation automobile et de camions dans nos rues. Il y aura un impact sur la circulation automobile sur certains axes, mais au global, avec la situation cet été, on n’entrevoit pas d’enjeux », a-t-il dit.

Le plan de la Ville s’échelonnera en deux phases. La première sera mise en place au début de juin et la seconde plus tard cet été. Les mesures seront temporaires, mais elles demeurer en place à l’automne en fonction de la situation de la pandémie.

La ville-centre ajoutera 112 kilomètres de voies actives sur ses artères alors que les arrondissements aménageront 88 nouveaux kilomètres de rues lentes ou partagées. Ces mesures s’ajouteront aux 127 kilomètres de nouvelles voies cyclables.

La mairesse Plante a évoqué la possibilité d’autoriser l’aménagement de terrasses plus vastes pour les restaurateurs, propriétaires de bars et certains commerces.



Valérie Plante n'est pas fermée à une éventuelle obligation du port du masque dans la métropole, mais elle indique que cela nécessitera une distribution massive des couvre-visage dans l'ensemble de la région métropolitaine. « Une fois qu'on va recevoir les masques, on va commencer à les distribuer massivement », indique-t-elle. « Obliger les gens à porter un masque quand il n'y en a pas nécessairement de disponible ou que des gens, pour différentes raisons, n'y ont pas accès, je considère que ce serait contre-productif. »

Plus de détails suivront.