Faut-il imposer des sanctions aux propriétaires de locaux vacants à Montréal?

Montréal devrait imposer une taxe à la vacance ou réclamer une redevance aux propriétaires d’immeubles qui laissent leurs locaux inoccupés, estime une commission de la Ville de Montréal qui, au cours des derniers mois, s’est penchée sur la problématique des locaux vacants dans la métropole. Un contrôle plus serré des baux commerciaux devrait aussi être effectué pour mieux protéger les commerçants des hausses de loyer abusives, croit la commission.

Depuis des années, les commerçants ayant pignon sur rue à Montréal sont durement éprouvés par les hausses de loyer, les chantiers interminables, la taxation élevée et la concurrence du commerce électronique. La pandémie de coronavirus rend leur situation encore plus précaire.

Dans un rapport qui doit être adopté jeudi après-midi, la Commission sur le développement économique et urbain, présidée par le conseiller Richard Ryan, recommande de rendre obligatoire l’enregistrement des baux commerciaux d’un an et plus au Registre foncier du Québec afin d’assurer une meilleure protection des locataires commerciaux et faire une collecte de données «uniforme et fiable» sur ce type de locaux.

La commission suggère aussi la mise en place d’un «encadrement formel et structuré» ainsi que des mesures de contrôle afin d’éviter les hausses abusives de loyer pour les commerçants.

Un registre sur l’occupation des bâtiments pourrait aussi être mis sur pied et les données qu’il contient devraient être rendues publiques, proposent les élus membres de la commission. Une fois ce registre implanté, la Ville pourrait déterminer s’il vaut mieux imposer une taxe à la vacance ou exiger une redevance aux propriétaires qui maintiennent leurs locaux inoccupés, précise-t-on.

La mairesse Valérie Plante devrait commenter le rapport de la commission jeudi après-midi.

D’autres détails suivront.