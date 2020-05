Le déconfinement pourrait être retardé à Montréal

Le déconfinement pourrait être retardé dans la région de Montréal compte tenu de la situation préoccupante dans plusieurs quartiers chauds, a reconnu la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, lundi.

De nombreux commerces recommencent à accueillir des clients depuis lundi matin dans l’ensemble des régions du Québec à l’exception du Grand Montréal et il est prévu que la métropole entreprenne son déconfinement à compter du 11 mai.

En entrevue à Radio-Canada lundi, la Dre Drouin a cependant admis que la situation observée dans plusieurs quartiers chauds de Montréal, comme Montréal-Nord, Saint-Michel et Rivière-des Prairies, pourrait inciter les autorités à repousser la réouverture des commerces à une date ultérieure.

« On a encore un peu de temps devant nous cette semaine. Dans l’histoire d’une pandémie, une journée, c’est quasiment un mois un travail pour regarder la situation de Montréal et voir si on a toutes les conditions pour un déconfinement sécuritaire et réussi », a-t-elle expliqué. « Jusqu’à présent, en date d’aujourd’hui, on n’a pas toutes les conditions, mais on travaille très fort pour les mettre en place et suivre la situation épidémiologique. »

Les autorités ont lancé au cours des derniers jours une opération de dépistage plus soutenue des quartiers chauds et les résultats pourraient les inciter à la prudence. La Santé publique veut préciser le portrait des cas de décontamination avant de prendre une décision, a indiqué la Dre Drouin. « Il y a probablement une transmission communautaire qu’on va documenter. Est-ce que ce sont des travailleurs essentiels ou de la santé ? Est-ce que ce sont ces vecteurs-là qu’on n’arrive pas à contrôler ? Est-ce que ce sont des éclosions dans des milieux de travail qu’on n’arrive pas à détecter actuellement ? C’est ce qu’on va aller voir via les tests qu’on va faire cette semaine auprès de ces populations. »

Au cabinet de la mairesse Valérie Plante, on indique surveiller de près la situation. « Il est trop tôt pour dire précisément comment on va de l’avant », a-t-on indiqué. L’administration Plante n’entend pas « s’entêter » maintenir la date du 11 mai si la situation ne le permet pas et si les données démontrent l’existence d’une contamination communautaire importante dans les quartiers chauds.

La semaine dernière, la Dre Drouin avait évoqué la possibilité de procéder à un déconfinement partiel qui s’appliquerait seulement dans les arrondissements moins touchés par la pandémie. Mais une telle opération pourrait être complexe car beaucoup de travailleurs proviennent de la Rive-Nord et la Rive-Sud où la situation est préoccupante aussi, souligne-t-on au cabinet de la mairesse Plante.

Le premier ministre François Legault et le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, doivent prendre la parole à 13 h et présenter la mise à jour des données sur la pandémie. À 15 h, il est également prévu que la Dre Mylène Drouin et la mairesse Valérie Plante fassent le point sur la situation.