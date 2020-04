Montréal-Nord, Saint-Michel et Rivière-des-Prairies sont des «quartiers chauds» de COVID-19

Montréal-Nord, Saint-Michel et Rivière-des-Prairies sont désormais les secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19 dans la métropole. Afin de cerner les raisons de cette explosion de cas de contamination et pour tenter de contrôler le phénomène, la direction de la santé publique de Montréal entend intensifier le dépistage dans ces quartiers.

« Certains quartiers nous inquiètent », a indiqué la directrice régionale de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, en conférence de presse mardi en compagnie de la mairesse Valérie Plante. La progression du nombre de cas dans ces quartiers chauds est apparue autour du 8 avril et n’est pas associée à la première vague de contamination liée aux voyageurs, a-t-elle fait remarquer.

Dans Montréal-Nord, qui compte le nombre le plus élevé de personnes contaminées à Montréal, soit 1153, une part de plus de 40 % des cas serait liée aux éclosions dans les CHSLD et aux travailleurs de la santé. Quelque 253 travailleurs de la santé dans cet arrondissement auraient contracté le coronavirus, soit 23 % de l’ensemble des cas, et 206 autres cas de contamination auraient été recensés dans les CHSLD ou les résidences pour personnes âgées, a précisé la Dre Drouin. Les personnes contaminées seraient également plus jeunes que dans d’autres secteurs de la ville, a-t-elle ajouté.

Les autorités en santé publique entendent intensifier leurs investigations afin de déterminer s’il s’agit d’une contamination communautaire soutenue qu’il faudra contrôler. Dans les prochains jours, elles entendent donc instaurer une nouvelle stratégie de dépistage auprès des citoyens présentant des symptômes dans ces quartiers.