Sue Montgomery suspend de nouveau son directeur d’arrondissement

La mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG), Sue Montgomery, a de nouveau suspendu le directeur d’arrondissement, Stéphane Plante. Elle lui reproche d’avoir refusé de participer à une rencontre avec sa directrice de cabinet, laquelle aurait, selon le contrôleur général de la Ville, fait subir du harcèlement psychologique à deux employés, dont M. Plante.

C’est la troisième fois que Mme Montgomery impose une suspension au directeur d’arrondissement. Les deux premières suspensions avaient été annulées par les autres élus de CDN-NDG en mars dernier.

Selon les informations recueillies lors d’une réunion — virtuelle, compte tenu de la pandémie — entre les élus de l’arrondissement et les fonctionnaires jeudi, Stéphane Plante aurait fait savoir qu’il refusait d’assister à cette rencontre si la directrice de cabinet de Mme Montgomery, Annalisa Harris, y participait aussi. Il voulait ainsi se conformer aux recommandations du contrôleur général qui a ordonné qu’il n’y ait aucune communication entre Mme Harris et les fonctionnaires de l’arrondissement.

Comme Mme Harris assistait à la rencontre, Mme Montgomery a mis fin à la réunion et a par la suite imposé une suspension à Stéphane Plante jusqu’au 5 mai.

Rappelons qu’au terme d’une enquête, un rapport de la Division du respect de la personne et du contrôleur général de la Ville avait fait état de harcèlement psychologique de la part de la directrice de cabinet de Mme Montgomery, Annalisa Harris, à l’encontre de deux employés de l’arrondissement, dont Stéphane Plante. Sue Montgomery a refusé de mettre Mme Harris à la porte. L’affaire est maintenant devant les tribunaux, car la mairesse estime que le contrôleur général a outrepassé ses pouvoirs.

La Commission municipale du Québec a aussi été saisie du dossier et a conclu à plusieurs manquements au code d’éthique des élus municipaux de la part de Sue Montgomery. Des accusations ont été portées contre elle.

Sue Montgomery n’a pas voulu faire de commentaires vendredi matin.

Les autres élus de l’arrondissement comptent toutefois invalider la suspension de M. Plante lors d’une assemblée extraordinaire du conseil d’arrondissement qui aura lieu vendredi soir. Ils entendent aussi adopter une motion de blâme à l’encontre de Sue Montgomery.

« Ça soulève des doutes sur le jugement de la mairesse », a indiqué au Devoir le conseiller de Snowdon, Marvin Rotrand. « Nous sommes en pleine crise de COVID-19. Le directeur d’arrondissement fait un travail important et essentiel pour assurer la direction de notre arrondissement. Nous sommes l’arrondissement qui compte le plus grand nombre de cas de COVID-19 », a-t-il rappelé.



La conseillère de Projet Montréal dans Côte-des-Neiges, Magda Popeanu, dénonce aussi l’attitude de Sue Montgomery alors que l’arrondissement doit composer avec la pandémie de COVID-19 et procéder à des compressions. « Nous devons planifier la relance économique et déposer, d’ici deux semaines, notre plan de redressement financier qui implique une coordination majeure des services de l’arrondissement, a-t-elle dit. Dans ce contexte de crise, les priorités personnelles de Mme Montgomery n’ont pas leur place. »