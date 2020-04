Les élus montréalais invités à réduire leur salaire

Comme la pandémie de coronavirus affectera durement les finances de la Ville de Montréal, les élus municipaux devraient renoncer à une partie de leur salaire, croit la Fédération canadienne des contribuables.

« Benoit Dorais [le président du comité exécutif, NDLR] en parlait la semaine dernière dans sa mise à jour sur les finances de la Ville : les sources de revenus, comme la taxe de bienvenue, seront réduites à cause des effets de la crise. Dans les mois et les années à venir, il y a des choix difficiles qui devront être faits. C’est dans cet esprit qu’on demande aux élus de réduire leur rémunération au moins pour montrer l’exemple et dire qu’eux aussi sont prêts à faire des sacrifices », a fait valoir mardi Renaud Brossard, directeur québécois de la Fédération canadienne des contribuables.

Dans plusieurs villes canadiennes, des élus ont renoncé à une partie de leur salaire volontairement. C’est le cas d’Halifax, où le maire Mike Savage a annoncé son intention de réduire de 20 % sa rémunération jusqu’en juillet. Cet argent sera remis à une œuvre de charité ou versé dans les coffres de la Ville, a-t-il dit. La majorité des élus de Vancouver ont décidé de suivre l’exemple du maire Kennedy Stewart et ont réduit de 10 % leur salaire.

À Montréal, le conseiller d’Ensemble Montréal Abdelhaq Sari a versé 1800 $ à deux organismes d’aide aux plus démunis de l’arrondissement de Montréal-Nord.

En Nouvelle-Zélande, tous les ministres ont coupé leur rémunération de 20 % pendant six mois par solidarité avec les Néo-Zélandais frappés par la crise de la COVID-19.

Le cabinet de la mairesse Valérie Plante n’a pas voulu se prononcer sur la demande de la Fédération canadienne des contribuables. Laurence Houde-Roy, attachée de presse au comité exécutif, a toutefois rappelé que la Ville avait posé plusieurs gestes pour venir en aide aux Montréalais, notamment en repoussant jusqu’au 2 juillet l’échéance du deuxième versement des taxes municipales, en accordant une aide financière de 5 millions à des organisations culturelles et à des commerces de proximité ainsi qu’en offrant 40 millions sous forme de prêts aux entreprises.

L’administration Plante compte dévoiler à la mi-mai son plan de relance qui comportera plusieurs mesures supplémentaires, a indiqué Mme Houde-Roy.