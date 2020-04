Montréal atteindra le «pic» de contamination d’ici trois jours

Montréal devrait atteindre le sommet de la courbe épidémique au coronavirus d’ici les trois prochains jours, soit plus tôt qu’ailleurs au Québec, croit la directrice régionale de la santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin.

« Le gouvernement a annoncé le pic, soit le sommet de la courbe épidémique, pour la semaine prochaine. Mais comme je le dis à la blague, le printemps arrive toujours plus vite à Montréal. Nous considérons que le haut de la courbe épidémique va arriver dans les prochains jours », a expliqué la Dre Drouin lors d’une conférence de presse en compagnie de la mairesse, Valérie Plante, mercredi après-midi.

« Donc, aujourd’hui, demain et après-demain, on sera au sommet du nombre de cas. Ça veut dire que le nombre de personnes infectées dans la communauté est probablement à son niveau le plus élevé. »

À l’heure actuelle, l’île de Montréal compte 4775 cas d’infection au coronavirus et 74 décès ont été dénombrés.

La mairesse Plante a pour sa part annoncé que pour faciliter le respect des consignes de distanciation pour les piétons, le trottoir de l’avenue du Mont-Royal, entre la rue Fullum et l’avenue du Parc, sera élargi à 4,5 mètres dans les prochains jours.

Ce « corridor sanitaire » s’étendra sur 2,7 kilomètres, mais sera réservé aux déplacements essentiels, a-t-elle prévenu : « Ce n’est pas une invitation à aller magasiner ou se promener sur l’avenue du Mont-Royal. Ce n’est pas le but de la chose. C’est pour faciliter les déplacements essentiels pour les citoyens du quartier ».

Le Service de police de Montréal (SPVM) avait par ailleurs noté que la semaine dernière, de nombreux citoyens provenant de l’extérieur de Montréal ont fréquenté le Vieux-Montréal et le Vieux-Port. Les policiers seront désormais plus présents aux entrées sur les deux sites, a dit la mairesse Plante.