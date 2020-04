Montréal annule tous les événements sportifs et culturels jusqu’au 2 juillet

Les célébrations de la Fête nationale et de la Fête du Canada seront plus modestes cette année. Montréal a annoncé mardi l’annulation jusqu’au 2 juillet de tous les festivals, événements sportifs et rassemblements publics qui devaient se tenir sur son territoire.

« Ce n’est pas une décision facile car Montréal vit au rythme de ses événements estivaux, a déclaré la mairesse Valérie Plante. Nous serons là pour accompagner nos partenaires. »

La Ville a indiqué suivre les indications de la Direction régionale de santé publique et avoir pris cette décision en raison de la pandémie de COVID-19. Elle a par ailleurs promis d’apporter son soutien aux organisations qui voient leurs événements annulés.

Les organisateurs du Festival Juste pour rire avaient déjà annoncé leur intention de reporter l’événement à l’automne. Les Francos et le Festival international de Jazz de Montréal ont pour leur part été annulés.