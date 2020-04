Montréal envisage de fermer ses parcs

La mairesse Valérie Plante menace de fermer l’accès aux parcs de Montréal si les citoyens ne respectent pas mieux les consignes de distanciation.

Plusieurs témoins ont affirmé sur les réseaux sociaux qu’il y avait foule au parc La Fontaine mardi après-midi alors que le soleil printanier était au rendez-vous. Certains d’entre eux ont signalé que la distance de deux mètres entre les individus n’était pas observée.

À la réunion du comité exécutif mercredi matin, la mairesse Plante y est allée de cet avertissement : « Aujourd’hui, c’est le 1er avril. Dans les prochains jours, il va faire soleil. Ça va faire du bien. Je demande à tout le monde de respecter les règles et ne pas envahir les parcs. La dernière chose que l’on souhaite, c’est de devoir les fermer. Mais s’il le fallait et si les règles n’étaient pas respectées, on va devoir le faire évidemment », a-t-elle expliqué.

« Il ne faut pas aller prendre une marche si le parc est plein. On l’évite et on garde nos deux mètres de distance », a-t-elle ajouté.

Sur l’île de Montréal, le bilan publié mardi fait état de 1991 cas de contamination au coronavirus. « Bien que ce soit préoccupant, la situation est sous contrôle », a toutefois soutenu la mairesse. « Il est important que tous les Montréalais et Montréalaises continuent de faire l’effort collectif qui nous est demandé. Ça veut dire de mettre de côté certaines de nos envies individuelles, mais pour le bien commun. »

La fin de semaine dernière, la Ville a fermé l’escalier menant au chalet du mont Royal compte tenu de l’achalandage qui ne permettait pas le respect des mesures de distanciation. Les Amis de la montagne s’inquiètent d’ailleurs de l’effet de cette interdiction sur la protection de biodiversité du parc si les marcheurs empruntent d’autres passages. L’écosystème est fragile au printemps, a signalé Benoit Labbé, directeur des affaires publiques de l’organisme.

Lors de sa conférence de presse mercredi, le premier ministre François Legault a fait écho aux préoccupations de Valérie Plante concernant l’achalandage dans les parcs. Il croit que fermer des parcs à Montréal « n’est peut-être pas une mauvaise idée ». « Ça n’a pas de bon sens de voir, par exemple hier, autant de personnes au parc La Fontaine, regroupées, près les uns des autres. Ça choque les citoyens. Le message est de plus en plus clair pour les policiers : si c’est nécessaire de commencer à donner des contraventions, on va donner des contraventions. »

Jusqu’à maintenant, les policiers ont plutôt misé sur la sensibilisation. Jusqu’à maintenant, aucun d’eux n’a fait de rapport d’infraction général en lien avec des entorses aux règles de distanciation, a indiqué André Durocher, inspecteur au Service de police de la Ville de Montréal.

Rappelons que les policiers ne peuvent remettre de constats d’infraction puisqu’ils doivent d’abord faire un rapport d’infraction général qui doit par la suite être soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Celui-ci déterminera si un constat d’infraction doit être délivré. Les citoyens délinquants s’exposent à des amendes pouvant aller de 1000 $ à 6000 $.