Sue Montgomery expulsée du caucus de Projet Montréal

La mairesse d’arrondissement Sue Montgomery a été expulsée du caucus de Projet Montréal vendredi par la mairesse Valérie Plante. Des comportements « graves assimilables à du harcèlement psychologique » observés à l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ont entraîné cette décision.

« J’ai une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement et cela vaut pour les élus, le personnel politique et l’ensemble des fonctionnaires de notre fonction publique », souligne Mme Plante dans un communiqué émis en fin de journée.

À la base de la décision : un rapport d’enquête de la Division du respect de la personne, qui a conclu que deux employés de l’arrondissement de Mme Montgomery — une ancienne journaliste qui a été élue en 2017 — ont subi du harcèlement de la part d’une autre personne.

Dans la foulée de cette enquête, le contrôleur général de la Ville de Montréal a « mis en place des mesures immédiates et soumis des recommandations visant à prévenir toute manifestation de harcèlement psychologique ». Mme Plante a demandé à Sue Montgomery d’appliquer « chacun des recommandations », ce qu’elle aurait refusé de faire.

Ce n’est pas Mme Montgomery qui a eu le comportement reproché, mais une employée de son bureau. Sauf qu’à titre d'« employeur et de détentrice du pouvoir exécutif au sein de l’arrondissement », Sue Montgomery a « l’obligation légale de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser les comportements reprochés et de protéger les employés concernés », souligne le communiqué.

« Malgré les nombreuses interventions de mon cabinet et de moi-même visant à demander à Mme Montgomery d’accepter d’appliquer les recommandations du contrôleur général, force est d’admettre aujourd’hui qu’elle a choisi de refuser de s’y conformer. […] Elle a choisi de contester la validité du rapport et ses conclusions, et a ouvertement refusé d’appliquer les recommandations du contrôleur. Cela a amené à son retrait du caucus. »

Une douzaine de personnes oeuvrant dans l’arrondissement ont été rencontrées dans le cadre de cette enquête. Outre du harcèlement psychologique, les deux enquêteuses au dossier ont conclu à « des manquements importants » en terme de climat de travail dans cet arrondissement.

Deuxième cas

C’est la deuxième fois que Valérie Plante doit expulser de son caucus une mairesse de l’arrondissement. En août 2018, Giuliana Fumagalli (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) avait été mise à la porte à la suite d’allégations de « comportements inappropriés ».

L’enquête du contrôleur général avait permis « d’identifier et de confirmer des problématiques liées au climat de travail » et jugées « contraires à la Politique de respect de la personne de la Ville de Montréal ».

D’autres détails suivront.