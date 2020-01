Faible augmentation de l’utilisation des transports en commun à Montréal

L’utilisation des transports en commun en heure de pointe du matin a augmenté dans la grande région de Montréal entre 2013 et 2018, mais cette hausse est la plus faible qui a été observée depuis 1998, révèle la plus récente enquête origine-destination. Pendant ce temps, le nombre de voitures n’a cessé d’augmenter.

L’enquête réalisée par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) auprès de 74 000 ménages dresse le portrait de la mobilité dans la grande région métropolitaine. Effectuée tous les cinq ans, cette analyse permet de suivre dans le temps les habitudes de déplacement de la population métropolitaine.

Les données révèlent que le transport en commun a progressé de 4 % au cours des cinq dernières années en heure de pointe du matin, avec 1,4 million de déplacements. Mais cette augmentation est inférieure à celles observées depuis 20 ans : on a enregistré des hausses variant de 7 à 14 % entre 1998 et 2013. Ce taux de 4 % s’observe tant à Montréal qu’à Longueuil.

À Laval, la part du transport en commun est restée la même, ce qui tranche avec les 15 années précédentes, au cours desquelles de fortes hausses avaient été enregistrées. Un scénario similaire s’observe dans les couronnes nord et sud, l’augmentation s’étant limitée à 3 et 6 % respectivement, une nette perte d’engouement comparativement aux 15 années précédentes.

Pour sa part, le parc automobile a augmenté de 5 % depuis 2013, pour atteindre 2,6 millions de véhicules. Le recours à la voiture pour les déplacements du matin a cependant connu une légère baisse de 1 % limité entre 2013 et 2018.

D’autres détails suivront.