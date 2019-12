REM: la fermeture du tunnel du mont Royal repoussée au 30 mars 2020

La fermeture du tunnel du mont Royal, qui devait avoir lieu à compter du 6 janvier, a été repoussée au 30 mars prochain, a annoncé mardi CDPQ Infra, la filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec responsable du chantier du Réseau express métropolitain (REM).

Les travaux requis pour retaper le tunnel qui passe sous le mont Royal doivent entraîner d’importantes perturbations pour les 18 000 usagers des lignes de Deux-Montagnes et de Mascouche puisque les trains d’Exo ne pourront plus emprunter ce passage. Les usagers verront leur temps de parcours allongé de façon substantielle et ce, possiblement pour quatre ans.

Dans un communiqué publié mardi après-midi, CDPQ Infra a indiqué avoir conclu une entente avec le consortium NouvLR pour optimiser les travaux. Le report de la fermeture du tunnel permettra au consortium de mieux planifier les travaux dans cette section du chantier, a-t-on souligné. « Ce report sera sans impact sur la durée totale de fermeture du tunnel et sur l’échéancier global de mise en service grâce à une accélération des travaux sur toutes les antennes », a précisé CDPQ Infra.

Pour les usagers des lignes de Deux-Montagnes et de Mascouche, cela signifie qu’ils auront quelques mois de répit et ne subiront pas les perturbations anticipées initialement pour le 6 janvier.

Des bus en renfort

Rappelons que de mesures d’atténuation avaient été mises en place et des navettes d’autobus étaient prévues pour transporter les passagers vers le réseau de métro montréalais. Appelée en renfort, la Société de transport de Montréal (STM) s’était engagée à mettre à la disposition d’Exo une cinquantaine d’autobus. Compte tenu de son manque d’autobus, elle avait même loué 30 autocars du fournisseur Galland pour les navettes 968 (Trainbus Roxboro / Côte-Vertu) et 919 (Trainbus Acadie / Mont-Royal / Namur) pour une durée de six mois.

Ces bouleversements causaient d’importantes appréhensions chez les usagers des deux lignes qui voyaient leur parcours quotidien s’allonger à compter de janvier. Mobilisés, les citoyens ont à maintes reprises réclamé des mesures d’atténuation plus adéquates.

Les décisions annoncées mardi requièrent un ajustement du budget de 3,6 % ou 230 millions de dollars, ce qui fait en sorte que le coût du REM atteint maintenant 6,5 milliards de dollars.

CDPQ Infra a aussi annoncé que de nouvelles mesures tarifaires seront offertes dès le début de 2020 pour les usagers du train de Deux-Montagnes. Le titre de transport sera gratuit pour le mois de janvier et un rabais allant jusqu’à 30 % sera proposé pour les titres mensuels TRAIN et TRAM pour la période allant de janvier à mars.

Le REM, qui comptera 26 stations sur 67 kilomètres, doit entrer en service progressivement d’ici la fin de 2024.

D’autres détails suivront.