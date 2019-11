Le SPVM suspend le déploiement des pistolets à impulsion électrique

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a suspendu l’achat et le déploiement de pistolets à impulsion électrique en raison de problèmes d’efficacité rencontrés avec les appareils utilisés.

En 2018, le SPVM avait annoncé son intention de doter toutes ses équipes de patrouille d’armes à impulsion électrique (aussi appelées Taser) d’ici 2020. Leur nombre serait donc passé à 179.

Or, lors de l’étude du budget par la Commission des finances vendredi, le chef de police, Sylvain Caron, a fait savoir que le SPVM avait dû mettre le projet entre parenthèses.

« Notre orientation n’a pas changé. Par contre, on éprouve actuellement une certaine contrainte avec les armes qu’on utilise. Les modèles qu’on utilise éprouvent des difficultés d’efficacité », a-t-il expliqué aux élus membres de la Commission des finances. « On a mis temporairement un arrêt sur le déploiement pour voir comment on va poursuivre [le projet]. Les 124 armes que nous avons actuellement vont faire l’objet d’un remplacement avant un nouveau déploiement, parce qu’on est en discussion avec la compagnie Axon [compte tenu] des problèmes avec les armes. »

Le budget de son service fait d’ailleurs état d’un retrait de 693 700 $ dans les dépenses du SPVM pour 2020 en raison de cette décision.

Femmes et minorités

Sylvain Caron a également fait un bilan des effectifs et des efforts déployés par le SPVM pour recruter des policières ainsi que des membres des minorités visibles.

Ainsi, en 2019, le SPVM a embauché 180 recrues. De ce nombre, 42 % sont des femmes. « Il reste encore du travail à faire », a reconnu Sylvain Caron.

Il s’agit toutefois d’une hausse importante par rapport à 2016 puisque, cette année-là, 25 % des recrues étaient des femmes. À l’heure actuelle, 30 % des effectifs policiers du SPVM sont des femmes.

Le SPVM tente aussi d’attirer des recrues provenant des communautés autochtones et des minorités visibles et ethniques, qui ne représentent que 17 % des effectifs policiers. Entre 2016 et 2019, la proportion de ces groupes au sein des recrues est passée de 11 % à 24 %. « Les efforts se poursuivent en ce sens », a dit Sylvain Caron, qui a indiqué qu’en 2020, un officier de direction aurait pour mandat de trouver des stratégies pour recruter davantage de candidats provenant de ces groupes.

Cannabis

La légalisation du cannabis a eu des répercussions moindres que ce qui était appréhendé, a aussi fait savoir le directeur du SPVM. « Au niveau du 911, on n’a pas eu plus d’appels au sujet de gens qui consomment ou qui dérangent. On n’a pas eu un impact important », a-t-il dit.

Des 4,8 millions de dollars versés à la Ville pour ce dossier, une part est remise au SPVM pour de la formation des policiers et pour les opérations de contrôle routier. Le SPVM reçoit aussi du financement dans le cadre du programme Accès-Cannabis qui vise à lutter contre la production et le trafic de cannabis. Treize policiers sont affectés à cette équipe et treize autres sont répartis sur le territoire, a précisé M. Caron. Entre le 1er octobre 2018 et le 1er mars 2019, les policiers ont traité plus de 86 dossiers, a-t-il ajouté.