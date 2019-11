Michael Applebaum refuse de rembourser la Ville de Montréal

L’ex-maire par intérim de Montréal Michael Applebaum s’oppose au remboursement des 268 000 $ que lui réclame la Ville de Montréal pour l’allocation de transition et l’indemnité de départ qu’il a touchées lorsqu’il a quitté ses fonctions en 2013.

L’affaire s’est retrouvée devant la Cour supérieure mercredi. L’avocate de la Ville, Me Sarah Simard, a fait valoir que comme Michael Applebaum a été reconnu coupable de fraude, de complot et d’abus de confiance en 2017, il devrait être tenu de rembourser les indemnités qu’il a reçues. Et ce, même si les modifications à la Loi sur le traitement des élus municipaux permettant à la Ville de réclamer ces sommes sont survenues des années après son départ de la politique.

Rappelons que ces modifications législatives ont été faites en 2016 et en 2018.

La défense n’est pas de cet avis et estime que la loi ne doit pas s’appliquer de façon rétroactive. Ainsi, M. Applebaum bénéficie d’un droit acquis et ne devrait pas avoir à rembourser les montants demandés. « Il a purgé sa peine. Aujourd’hui, c’est peut-être une tentative de la Ville de Montréal pour le punir encore », a indiqué son avocate, Me Anamaria Natalia Manole.

« Beaucoup de monde demande si je suis en bonne santé. Oui, je suis en bonne santé. Je suis très content avec ma vie », a pour sa part commenté Michael Applebaum lors d’une brève mêlée de presse.

L’audience qui se déroule devant le juge Serge Gaudet se poursuivra mercredi après-midi. Une autre journée d’audience est prévue vendredi.