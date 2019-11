Montréal donnera plus de temps et plus de feux de circulation aux piétons

La protection des piétons importe davantage que la fluidité de la circulation automobile, estime l’administration de Valérie Plante, qui ajoutera des feux piétons à 1300 intersections qui n’en ont pas. De plus, on ajoutera de 4 à 6 secondes au temps de traverse pour les piétons.

La Ville envisage de sécuriser un minimum de 250 intersections par année et se donne de 5 à 8 ans pour revoir l’ensemble des intersections.

Le budget accordé aux mesures destinées aux piétons sera haussé de 43 % pour les trois prochaines années, ce qui se traduira par des investissements de 58,5 millions dans les feux de circulation entre 2020 et 2022.

La mairesse Plante a reconnu que l’allongement du temps de traversée des piétons aurait un impact sur la fluidité de la circulation et que les automobilistes devront être plus patients, mais selon elle, il en va de la sécurité des plus vulnérables. « Les routes n’appartiennent pas à un seul groupe d’utilisateurs », a-t-elle dit.

Vendredi, un homme de 89 ans a perdu la vie après avoir été happé par une voiture à l’angle des boulevards Décarie et de Maisonneuve Ouest, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Ce décès porte à 19 le nombre de piétons morts depuis le début de 2019. De ce nombre, 15 étaient âgés de 65 ans et plus. « C’est très préoccupant », a soutenu l’inspecteur André Durocher, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui a salué les mesures proposées par l’administration.

