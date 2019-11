Montréal: la conseillère Marie-Josée Parent se retire du dossier de la réconciliation

La conseillère municipale et membre de l’administration de Valérie Plante, Marie-Josée Parent, a décidé de renoncer à la responsabilité du dossier de la réconciliation après que des doutes eurent été exprimés au sujet de sa réelle ascendance autochtone.

Deux chercheurs ont épluché les données généalogiques de la conseillère du district de Champlain-L’Île-des-Soeurs, mais ne lui ont trouvé aucun ancêtre autochtone, a révélé Radio-Canada mardi. Pourtant, Mme Parent s’est toujours présentée comme étant de descendance micmaque du côté paternel, devenant du même coup la première élue autochtone à la Ville de Montréal.

Photo: Ville de Montréal

Les deux chercheurs cités par Radio-Canada, Éric Pouliot-Thisdale et Dominique Ritchot, soutiennent avoir fait l’arbre généalogique de l’élue et n’avoir trouvé aucune preuve de ces affirmations.

Tradition orale

Dans une déclaration écrite, Marie-Josée Parent a qualifié de « discutables » les sources des recherches généalogiques effectuées sur son cas. « Notre sentiment d’appartenance à la nation M’ikmaq émerge d’une tradition orale familiale qui raconte les affiliations que nous avons avec cette Nation, à différents moments de notre histoire, et d’un long processus de réinscription de notre famille dans une culture avec laquelle nous avions perdu plusieurs liens », explique-t-elle.

Mme Parent précise qu’elle et sa soeur ont été encouragées par la communauté autochtone à exprimer publiquement leur identité. Elle ajoute avoir appris à mieux comprendre les enjeux autochtones au Canada et s’être engagée bénévolement à travailler pour que les premières nations aient davantage de pouvoir au sein des structures de gouvernance. « Cette compréhension m’amène aussi à saisir que pour certains, me réclamer d’une identité autochtone publiquement est problématique », écrit-elle.

Estimant que le processus de réconciliation entrepris à la Ville de Montréal est « fondamental » et compte tenu du malaise causé par la situation, Marie-Josée Parent a décidé de se retirer du dossier. « J’espère y revenir rapidement », ajoute-t-elle.

Questions identitaires

« Marie-Josée Parent a pris la bonne décision en se retirant du dossier de la réconciliation au comité exécutif », a commenté la mairesse Plante dans une déclaration transmise par son cabinet. « Cela démontre sa bonne foi et sa sensibilité autour de ces questions identitaires. »

Élue en 2017 sous la bannière d’Équipe Denis Coderre, Marie-Josée Parent a siégé comme indépendante à compter de l’été 2018 avant de rejoindre le parti de Valérie Plante en janvier dernier.