Les bonnes et mauvaises notes de Valérie Plante

Deux ans se sont écoulés depuis l’élection de Valérie Plante, alias « l’homme de la situation », à la mairie de Montréal. La cheffe de Projet Montréal a-t-elle rempli ses promesses ? Est-elle devenue la mairesse de la mobilité comme elle se plaisait à le dire en campagne électorale en 2017 ? Le Devoir a sondé l’avis de plusieurs observateurs de la scène municipale.

À l’occasion du conseil général de son parti la semaine dernière, la mairesse Plante s’était accordé une note de 7 sur 10.

« Pour moi, elle obtient la note de passage », indique d’emblée l’ancienne cheffe de Vision Montréal et ex-ministre des Affaires municipales, Louise Harel. À ses yeux, Valérie Plante a su tirer son épingle du jeu malgré quelques maladresses.

Parmi les bons coups de la mairesse, elle cite le discours devant les Nations unies le 23 septembre dernier. « Il fallait quand même qu’elle ait suffisamment de crédibilité dans le milieu des grandes métropoles pour les représenter », explique-t-elle.

Louise Harel a aussi apprécié sa stratégie dans le dossier des 800 millions de dollars de fonds fédéraux que Valérie Plante a accepté de céder à la Ville de Québec pour son tramway. « Plutôt que de cristalliser un non catégorique, elle a réussi à se négocier en contrepartie un appui — disons timide — à une partie de la ligne rose. »

Mais Valérie Plante devra travailler sur deux aspects en particulier d’ici la fin de son mandat, avance Louise Harel. Le fossé qui se creuse entre la métropole et le reste du Québec nécessite une opération de rapprochement, dit-elle. La mairesse avait commencé une tournée des régions. Elle devra la mener à bien d’ici la fin de son mandat.

La question linguistique nécessitera aussi une attention particulière. « C’est à Montréal que se joue l’avenir du français au Québec. Dans l’opinion publique québécoise francophone, on conserve l’impression que c’est le cadet de ses soucis », note Louise Harel. L’Hôtel de Ville pourrait se doter d’une politique linguistique, suggère-t-elle : « À l’heure actuelle, c’est un aspect totalement évacué. Ça mettrait fin à une certaine méfiance qui s’est installée depuis la fois qu’elle a prononcé un discours uniquement en anglais. »

Celle qui aurait aimé être la première mairesse de Montréal salue tout de même la performance de sa cadette. « Je suis fière de cette jeune femme qui a pris tous les contours de cette fonction. Il faut maintenant qu’elle développe sa relation avec les Montréalais et qu’elle établisse une relation de coeur avec eux. »

Le milieu des affaires

Au lendemain des élections de 2017, les gens d’affaires se méfiaient de la nouvelle mairesse. Plusieurs d’entre eux, comme Stephen Bronfman et Mitch Garber, avaient ouvertement appuyé Denis Coderre dans la course à la mairie. Mais depuis, Valérie Plante a su se rapprocher de ce milieu, croit l’ancien ministre conservateur Michael Fortier, aujourd’hui vice-président du conseil de RBC Marchés des capitaux. « Elle a remplacé quelqu’un qui était très populaire auprès du milieu des affaires, qui était vu comme un allié », dit-il.

Au fil du temps, la mairesse a cependant élargi son auditoire, estime M. Fortier. Montréal est portée par une vague favorable du point de vue économique, mais la mairesse n’a pas pour autant renié ses convictions, souligne-t-il. « Ce n’est pas facile pour elle : elle ne veut pas freiner cet élan économique, mais en même temps, je trouve qu’elle arrive à jongler avec ça tout en gardant un oeil sur le logement social et le transport en commun. »

Même le réaménagement de l’avenue Peter-McGill, où la place de la voiture sera réduite, plaît maintenant à Michael Fortier, qui travaille à la Place Ville-Marie. « Au début, ça m’irritait beaucoup, je l’avoue. C’était une réaction très égoïste de ma part. Mais maintenant, je pense que c’est une bonne idée. »

Logements sociaux et abordables

L’ancien chef de Projet Montréal, Richard Bergeron, montre du doigt deux points négatifs au début de règne de Valérie Plante.

Il estime que la mairesse a fait une bourde majeure lorsqu’elle a déposé un premier budget imposant des hausses de taxe supérieures au taux d’inflation, trahissant ainsi sa promesse électorale.

Il descend aussi en flammes le projet de règlement sur les logements sociaux et abordables qui transférera aux acheteurs d’appartements un coût supplémentaire pour les logements neufs, réduira les mises en chantier et accélérera le phénomène d’exode vers les banlieues, croit-il.

« Toute personne qui connaît un tant soit peu le fonctionnement des marchés immobiliers sait qu’un tel règlement n’a aucun sens, affirme-t-il. L’idéologie peut être utile pour gagner une élection, mais elle est mauvaise conseillère face à la réalité complexe de l’acte de gouverner. »

En revanche, Richard Bergeron salue la volonté de l’administration Plante de créer le parc de l’Ouest au détriment du projet immobilier de 5500 logements Pierrefonds-Ouest, même si cela a incité les promoteurs immobiliers à déposer une poursuite de 178 millions contre la mairesse et la Ville. « C’était à la base de mon engagement politique au départ, il y a 15 ans : la dénonciation des ambitions de développement sous la forme de monster houses minables », explique-t-il.

En matière d’aménagement, Gérard Beaudet n’est pas prêt à louanger l’administration Plante. Si le projet de parc de l’Ouest est « intéressant », il favorise un secteur déjà bien pourvu en espaces verts, rappelle le professeur à la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal. « C’est beau d’avoir des projets de cette ambition, mais quand c’est toujours au bénéfice de ceux qui sont déjà gâtés, c’est achalant », dit-il.

Pendant ce temps, l’est de Montréal est négligé depuis des décennies, souligne-t-il. « L’est de Montréal mériterait un peu d’amour. » Le professeur juge prometteuse l’entente avec les propriétaires des terrains de Molson, qui permettra notamment à la Ville d’y aménager un parc et une promenade fluviale, mais encore faudra-t-il que les résultats soient au rendez-vous.

À l’instar de Richard Bergeron, il exprime beaucoup de réserves à l’égard du projet de règlement sur les logements sociaux et abordables. « Montréal agit comme si les banlieues n’existaient pas. On regarde les banlieues de haut comme si c’était une quantité négligeable. Mais sur le terrain, on voit bien que la concurrence est de plus en plus sévère », insiste-t-il.

Mais surtout, Gérard Beaudet juge que la mairesse Plante, tout comme d’autres élus du Grand Montréal, a été bien conciliante dans le dossier du Réseau express métropolitain (REM) de la Caisse de dépôt et placement du Québec. « La Ville de Montréal, comme toutes les municipalités, s’est fait tasser. On a pris acte de l’intention de la Caisse de dépôt de se foutre carrément du monde municipal, se désole-t-il. Je me serais attendu que la mairesse, qui est présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal [CMM], dise au gouvernement du Québec qu’il agissait de façon cavalière. »

Mobilité

En campagne électorale, Valérie Plante avait clamé qu’elle serait la mairesse de la mobilité. Dès son entrée en poste, son administration a procédé à l’achat de 300 autobus, mais ceux-ci n’ont pas encore été livrés. Le prolongement de la ligne bleue se fait toujours attendre et SRB Pie-IX tarde à être mis en service. Quant à la ligne rose, elle est encore virtuelle.

Même si les Montréalais n’ont pas encore constaté de progrès majeurs en transport, l’organisme Trajectoire Québec demeure optimiste. « Ce sont des choses positives. On sent l’élan et c’est grâce à elle », dit François Pepin, président de l’organisme.

Alors qu’il reste deux ans avant les prochaines élections municipales, Valérie Plante a déjà annoncé son intention de solliciter un second mandat.