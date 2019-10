Montréal a fait fi des solutions contre le plomb

La Ville de Montréal a manqué à son devoir de protection et de transparence envers ses citoyens dont l’eau potable contient du plomb en écartant plusieurs solutions utilisées dans d’autres villes québécoises et américaines.

L’équipe d’enquête constituée du Devoir, de l’Institut du journalisme d’enquête de l’Université Concordia et de Global News a rencontré des Montréalais laissés pour compte par ce que la Ville a longtemps appelé « le plan le plus ambitieux du Canada » pour éliminer le plomb de l’eau potable. Propriétaires laissés à eux-mêmes, locataires démunis, résidents mal informés ; jusqu’à 300 000 Montréalais pourraient encore aujourd’hui être exposés à un niveau élevé de plomb, d’après la Direction régionale de la Santé publique (DRSP) de Montréal, près de quinze ans après que la Ville a pris connaissance du problème.

Car, même si des kilomètres de conduits en plomb ont été changés, les dépassements de normes mesurés par la Ville sont inquiétants. Les documents municipaux obtenus par l’équipe révèlent que près de 17 % des 15 562 logements avec des canalisations de plomb testés par la Ville de Montréal entre 2004 et 2018 affichaient des niveaux supérieurs à la norme québécoise, soit 10 parties par milliard (ppb) après cinq minutes d’écoulement. Plus de la moitié (58 %) affichaient des niveaux supérieurs à la norme recommandée par Santé Canada, à 5 ppb.

« Avoir une stratégie axée sur le retrait des canalisations de plomb n’est pas équitable et ce n’est pas juste. Vous aidez la personne chez qui vous enlevez le tuyau, mais vous n’aidez pas les autres », déplore Michel Savard, médecin-conseil à la Direction de la santé publique du CISSS des Laurentides, qui a géré la crise de contamination au plomb à Sainte-Agathe-des-Monts en 1992.

Laetitia Bourgeois loue un appartement dans le quartier Rosemont depuis trois ans et demi avec son conjoint et ses deux enfants dans une rue dont les canalisations n’ont toujours pas été remplacées. Il y a quelques mois, la Ville a testé l’eau potable de son domicile. « [L’employé] m’a dit : vous savez, il y en a qui [en] ont plus, vous, ça va. Et il va y avoir des travaux dans tous les cas. »

L’équipe d’enquête a toutefois trouvé 19 ppb de plomb (près de deux fois la norme de 10 ppb) dans l’eau de son robinet, qu’elle utilise pour cuisiner. « C’est énorme par rapport à ce que je pensais », a-t-elle réagi. « C’est de l’empoisonnement, pas volontaire mais clairement su par certaines personnes et caché à toute la population. »

Plus loin, dans sa rue, les résidents n’ont, eux, aucune crainte de boire l’eau du robinet. Les tuyaux en plomb appartenant à la Ville ont été remplacés il y a un an et plusieurs résidents en ont profité pour changer leur partie privée. Notre équipe n’a d’ailleurs trouvé aucune trace de plomb dans leur eau.

C’est qu’à Montréal, la seule solution mise en avant a été le remplacement des conduits du côté public. Au hasard des travaux, certains Montréalais ont vu leur problème réglé, d’autres non. Certains propriétaires ont changé leurs conduites, d’autres non.

La communauté scientifique met en garde contre cette stratégie depuis des années, puisqu’une réfection partielle peut augmenter le niveau de plomb dans l’eau. « C’était clair à l’époque [du premier plan d’action] que les remplacements partiels étaient une très mauvaise idée », lance Marc Edwards, professeur de génie civil et d’environnement à l’Université Virginia Tech qui a joué un rôle majeur dans les révélations sur la contamination au plomb de l’eau potable à Flint.

Montréal annoncera ce mercredi une nouvelle stratégie, reconnaissant « que ça ne change pas assez vite », a indiqué la mairesse Valérie Plante à l'équipe d'enquête.

Un traitement écarté

« Le plus efficace et le plus rapide, c’est de diminuer la corrosion de l’eau », assène Michel Savard. Aux États-Unis, les villes de taille moyenne sont même obligées depuis 1991 de traiter l’eau potable pour alléger le risque de corrosion. En formant un film protecteur à l’intérieur des tuyaux, des produits comme l’orthophosphate, par exemple, réduisent la quantité de plomb qui se dissout dans l’eau potable.

Une mesure qui n’avait pas été mise en oeuvre à Flint, au Michigan, lors de la célèbre crise de l’eau de 2015. En 2014, dans une volonté de réduire ses coûts, Flint a cessé d’acheter son eau de Détroit pour puiser à même sa rivière. Mais contrairement à l’eau de la rivière, l’eau de Detroit était traitée contre la corrosion : les métaux toxiques dans les canalisations ont été libérés dans l’eau et les bactéries y ont proliféré. Le professeur Edwards de Virginia Tech, a mesuré le taux de plomb dans l’eau en 2015 sans orthophosphate, puis en 2016, après le retour à l’orthophosphate ; si 17 % des échantillons étaient au-dessus de 15 ppb, un an plus tard, seuls 6 % l’étaient toujours.

Au Québec, rien n’oblige les municipalités à traiter leur eau potable contre la corrosion des canalisations. Certaines ont tout de même adopté une telle mesure, dont Québec. Depuis une vingtaine d’années, la Vieille Capitale ajoute des traitements de phosphate dans l’eau potable. De 2014 à 2018, seulement 1 % des 358 tests effectués par la Ville de Québec pour satisfaire à l’exigence du ministère de l’Environnement dépassaient la norme en vigueur.

« Il faut un certain temps pour que ça soit fonctionnel. Et dans 20 ans, si on ne remplace pas les entrées de service en plomb, on va être pris à encore contrôler la corrosion », soutient le Dr David Kaiser, de la Direction régionale de la Santé publique de Montréal.

Pourtant, dès 2006, une étude commandée à SNC-Lavalin et Dessau-Soprin recommandait l’utilisation d’orthophosphate pour protéger les citoyens le temps que Montréal remplace ce qu’elle estimait être les 69 000 canalisations en plomb sur son territoire. Une solution qui n’a jamais vu le jour.

Chantal Morissette, directrice du Service de l’eau de la Ville de Montréal, soutient que des études menées dans les années suivantes avec Polytechnique ont « démontré que [l’utilisation d’orthophosphates], avec la qualité de l’eau à Montréal, ne fonctionnait pas avec les remplacements partiels », c’est-à-dire lorsqu’une partie de l’entrée de service est en plomb et l’autre ne l’est pas.

Des travaux menés par Polytechnique confirment que le niveau de plomb peut s’accentuer à court terme lorsqu’une seule partie des tuyaux est en plomb. Dans d’autres cas, le traitement a fait ses preuves. « S’ils avaient mis de l’orthophosphate dans l’eau [dès le départ], l’exposition au plomb aurait été largement réduite dans l’ensemble du système », insiste M. Edwards.

Locataires sans recours

Ce contexte a rendu les locataires, qui représentent plus de la moitié des ménages à Montréal (63 %), vulnérables. Ces derniers n’ont aucun recours à leur portée si leur propriétaire refuse de se débarrasser de ses tuyaux en plomb. Et rien ne l’oblige à divulguer les résultats d’analyse de la présence du métal dans l’eau de son logement.

Une situation dans laquelle s’est retrouvée Anne Hébert, 47 ans, qui loue depuis janvier une maison unifamiliale des années 1950, dans Ahuntsic, où elle vit avec ses jumeaux de 18 ans. « J’ai communiqué avec le propriétaire, puis sa réponse, c’était que l’eau est parfaite et [que je devais m’adresser] à la Ville s’il y a un problème », dit-elle.

Les données obtenues par l’équipe d’enquête indiquent que la Ville a testé l’eau du robinet chez Mme Hébert avant son emménagement, en 2018. Des concentrations de 20 ppb de plomb y ont été trouvées. Les tuyaux en plomb dans sa rue ont été remplacés cet été, mais son propriétaire ne lui a jamais confirmé si la partie privée des tuyaux est aussi en plomb.

Même Mme Plante dit avoir découvert récemment la situation dans son logement. « Je suis [propriétaire] depuis de nombreuses années et je n’ai jamais communiqué [la présence de plomb] à mes locataires […] Je n’étais pas au courant. Même maintenant, je regarde mes papiers et je ne sais toujours pas pour ma partie privée ».

« La plupart des citoyens n’iront pas de l’avant pour remplacer leur partie, c’est trop coûteux. Sauf si [la Ville] l’exige et [qu’elle aide ses] propriétaires à le faire », faisait valoir Michèle Prévost, titulaire de la chaire industrielle en eau potable et professeure d’ingénierie à Polytechnique Montréal, en septembre.

Citoyens mal informés

Le succès mitigé du remplacement des conduits en plomb s’ajoute à une communication incomplète de la Ville.

L’équipe d’enquête a testé l’eau de 26 logements où la Ville était déjà passée. Moins de la moitié des résidents disent avoir été informés du résultat exact par la Ville. Une résidente d’Outremont se souvient avoir été informée que son eau se situait dans la norme québécoise, alors que la concentration de plomb y était presque trois fois supérieure. Seulement 2 des 26 propriétaires disent avoir reçu des conseils pour se protéger.

Stéphanie St-Onge vit avec ses trois jeunes enfants dans un duplex du quartier Notre-Dame-de-Grâce qu’elle partage avec sa mère. En juillet, la Ville a effectué un test à leur domicile et a trouvé 6 ppb de plomb dans l’eau du robinet, après cinq minutes d’écoulement. Le test de l’équipe d’enquête montre plutôt un niveau de 16,1 ppb au premier jet, lors de la première utilisation de l’eau le matin.

« J’ai donné du lait maternisé [à mes enfants]. J’achetais la poudre et j’utilisais l’eau du robinet pour les préparer », confie-t-elle, préoccupée. Les recherches du professeur Bruce Lanphear de l’Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique, confirment ses inquiétudes ; le plomb est absorbé plus rapidement par les nourrissons qui boivent du lait maternisé puisque « le plomb imite le fer et le calcium » dont les nouveau-nés ont besoin.

La DSP de Montréal a récemment recommandé à la Ville de mettre à jour les informations qu’elle divulgue à ce sujet. « Il y a 15 ans, ce qu’on connaissait, c’était les répercussions sur les enfants. La science est maintenant très solide et on sait qu’il y a des conséquences aussi sur les adultes. Alors, on change le message et ça va se refléter dans ce que la Ville envoie aux citoyens », affirme M. Kaiser.