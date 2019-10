Avec la victoire de Trudeau, Plante est optimiste pour la ligne rose

La mairesse Valérie Plante a accueilli avec satisfaction l’élection du gouvernement de Justin Trudeau, elle qui avait manifesté des inquiétudes quant au financement des projets de transport pendant la campagne électorale fédérale. Elle reconnaît toutefois que la position minoritaire dans laquelle les libéraux se retrouvent pourrait compliquer la situation.

La ligne rose semble de plus en plus à portée de main pour la mairesse. « Je suis très satisfaite ce matin de pouvoir dire qu’entre autres, le Parti libéral et le NPD, se sont prononcés en faveur de la ligne rose et je m’en réjouis clairement », a-t-elle indiqué mardi matin.

Le fait que le gouvernement de Justin Trudeau se retrouve dans une position minoritaire ne l’inquiète par outre mesure. « Dans certains cas, ça peut complexifier [le travail], mais ce sont aussi des opportunités pour une ville comme Montréal de faire valoir certaines de ses priorités et de s’assurer qu’elles sont entendues. On va voir comment le gouvernement minoritaire va avancer là-dedans », a-t-elle expliqué.

La mairesse avertit cependant que le nouveau gouvernement fédéral devra régler rapidement l’impasse qui subsiste avec le gouvernement québécois concernant le financement en habitation : « J’ai besoin de cet argent-là pour le logement abordable et social ».

La mairesse espère par ailleurs que l’ajout d’élus libéraux dans l’Est de l’île, dont Soraya Martinez Ferrada, dans Hochelaga, et Steven Guilbeault, dans Laurier-Sainte-Marie, incitera les troupes libérales à faire avancer la cause de l’Est de Montréal. « Je souhaite que le gouvernement fédéral soit plus impliqué dans le développement de l’Est qu’il l’a été jusqu’à maintenant », a-t-elle dit.

Au sujet de la montée du Bloc québécois au Québec, la mairesse s’est montrée ouverte aux discussions. « Je pense que je l’ai démontré par le passé : moi, je suis une personne qui est rassembleuse, qui travaille avec les partis en présence. Ce que je veux, c’est que Montréal avance. »