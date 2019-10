Travaux d’urgence sur une conduite principale d’eau potable à Montréal

Compte tenu des dommages importants constatés sur une conduite principale d’eau potable qui dessert plus de 1,2 million de citoyens, la Ville de Montréal devra procéder à des travaux d’urgence qui débuteront dès jeudi. Le conseil municipal se réunira mercredi après-midi en assemblée extraordinaire afin d’octroyer le contrat requis pour lancer ce chantier.

C’est lors d’une opération d’auscultation effectuée en juillet dernier que la Ville a réalisé qu’une conduite de grand diamètre, soit 2,1 mètres, était très endommagée sur une longueur de 900 mètres sous la rue Saint-Antoine, entre l’avenue Atwater et la rue Guy, et à proximité de l’autoroute Ville-Marie. Cette conduite alimente le réservoir McTavish, un « centre névralgique » en matière d’eau potable dans la métropole, et une partie importante de l’île de Montréal sur un vaste territoire situé entre l’arrondissement de LaSalle, à l’ouest, et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, à l’est.

Des bris ont également été constatés sur des conduites de plus petit diamètre dans le secteur des rues Guy et de la Cathédrale.

Pour la Ville, c’est du jamais vu. « Pour nous, 40 % des tuyaux endommagés [sur 900 mètres], c’est important. Cette conduite est d’importance majeure dans la desserte d’une grosse partie de l’île de Montréal qui compte une très forte densité de population, 1,2 million de citoyens », a expliqué l’ingénieur Romain Bonifay, chef de section à la Direction de l’eau potable, aux membres du comité exécutif mercredi matin.

Les dommages constatés représentent un risque d’inondation du quartier de la Petite-Bourgogne et du tunnel du métro de la ligne orange.

La conduite principale a été fermée de manière préventive le 16 juillet dernier et a été mise hors service le 7 octobre. En attendant les travaux majeurs, des conduites alternatives de moindre diamètre ont pris le relais, mais elles seront sursollicitées, prévient la Ville qui craint qu’une surcharge cause d’autres bris. C’est pourquoi elle devra procéder aux travaux de remplacement de la conduite principale rapidement.

Montréal souhaite compléter ceux-ci avant l’été 2020 compte tenu des demandes élevées en matière d’eau potable pendant la belle saison, mais les enjeux techniques sont importants. La conduite de grand diamètre est située à une grande profondeur et se trouve à proximité de l’autoroute 720 et du réseau souterrain du métro. Ce chantier entraînera des entraves importantes à la circulation sur la rue Saint-Antoine Ouest — au moins une voie sera maintenue — et dans le secteur de l’échangeur Turcot avec la fermeture temporaire d’un segment de l’autoroute 720 Ouest et de l’autoroute 20 Ouest.

La Ville ignore la raison de cette détérioration prématurée de la conduite principale, mais Romain Bonifay a évoqué les sels de déglaçage et l’absence de peinture pour protéger l’extérieur des tuyaux.

Le conseil municipal et le conseil d’agglomération tiendront des assemblées extraordinaires mercredi à compter de 13 h 30 pour entériner l’octroi d’un contrat de 7,5 millions aux Entreprises Michaudville afin de débuter les travaux. Compte tenu de l’urgence des travaux, la Ville a obtenu une dérogation ministérielle pour procéder par appel d’offres sur invitation.

Le remplacement de la conduite de 2,1 mètres sera fait à compter de janvier prochain pour sa mise en service le 14 juin.