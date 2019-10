La discrimination envers les Autochtones, les Noirs et les Arabes règne au SPVM

À Montréal, les Autochtones et les Noirs sont entre quatre et cinq fois plus susceptibles d’être interpellés par la police que les Blancs, révèle un rapport dévoilé lundi par trois chercheurs indépendants mandatés par la Ville de Montréal.

Après avoir analysé les banques de données du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) entre 2014 et 2017, les chercheurs en sont venus à la conclusion qu’il existait des « biais systémiques » liés à l’appartenance raciale dans le cadre des interpellations au sein du SPVM.

Ils n’ont pas voulu qualifier le phénomène observé de « profilage racial », estimant qu’il leur faudrait effectuer des études plus approfondies.

Pour leur part, les personnes arabes sont en moyenne deux fois plus visées par des interpellations policières que les Blancs.

Les trois chercheurs recommandent notamment que le SPVM se dote d’une politique en matière d’interpellation et intègre la question du profilage racial dans les pratiques et la formation des policiers.

« Je suis très préoccupé », a commenté le directeur du SPVM, Sylvain Caron, qui promet de mettre en place une série de mesures pour contrer le profilage. Une politique en cette matière entrera en vigueur dès mars 2020, a-t-il dit. « On va tout faire pour éliminer ces disparités. »

Consultez le rapport intégral sur la discrimination au SPVM

