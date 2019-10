Les émissions de GES ont baissé de 28% depuis 1990 à Montréal

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont baissé de 28 % sur l’île de Montréal entre 1990 et 2015, a indiqué mercredi le directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience, Sidney Ribaux. Montréal s’approche donc de son objectif d’une diminution de 30 % des émissions de GES pour 2020.

Les émissions pour l’île de Montréal ont totalisé 11 135 kilotonnes (kt) équivalent CO₂ en 2015.

Le transport représente 40 % des GES, alors que le secteur industriel occupe une part de 20 %, les domaines commercial et industriel 16 % et le résidentiel 12 %.

Le secteur résidentiel et celui des institutions, commerces et industries ont enregistré une baisse de 38 %, un résultat attribuable à la réduction de la consommation de gaz naturel et de mazout, ainsi qu’à une diminution des activités du secteur manufacturier et la fermeture d’une raffinerie, a expliqué Sidney Ribaux qui présentait les résultats de l’inventaire des GES aux élus mercredi.

En revanche, les émissions liées au transport n’ont pas enregistré de réduction, mais plutôt une légère hausse de 2 %. Le secteur routier représente 77,1 % de ces émissions.

Les GES ont bondi dans le secteur des procédés industriels et l’utilisation des produits (PIUP), avec une hausse de 36 %. Sidney Ribaux a expliqué que les produits de réfrigération et de climatisation dommageables à la couche d’ozone qui ont été interdits dans le cadre du Protocole de Montréal ont été remplacés par des produits émettant une grande quantité de gaz à effet de serre.

Pour leur part, les GES attribuables aux matières résiduelles ont chuté de 77 %, résultat d’une plus grande efficacité de la captation des biogaz sur les sites d’enfouissement. « Il reste beaucoup de réduction à faire en améliorant la captation [des biogaz] et en diminuant les matières qu’on envoie dans les sites d’enfouissement, notamment par le compostage et le traitement de ces matières. La station d’épuration des eaux est aussi un grand émetteur », a précisé Sidney Ribaux.

La responsable de la transition écologique au comité exécutif, Laurence Lavigne Lalonde, a déploré que la Ville n’ait pas de données plus récentes que 2015. « Les données qui nous permettent de faire cette analyse sont disponibles avec un certain délai », a-t-elle dit.

« On va bon espoir qu’on va atteindre notre objectif de 30 %. On y est presque », a commenté la mairesse Valérie Plante. « On va mettre toute l’énergie nécessaire pour y arriver. C’est là-dessus qu’on se base pour dire qu’on est capables d’atteindre une baisse 55 % [d’ici 2030]. »