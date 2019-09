Marche pour le climat: les employés de la Ville de Montréal invités à prendre congé

La Ville de Montréal a invité ses employés à prendre congé vendredi pour participer à la manifestation sur le climat qui se déroulera dans les rues de Montréal. La Ville compte toutefois s’assurer que les services aux citoyens ne sont pas compromis.

À l’occasion de la séance hebdomadaire du comité exécutif mercredi matin, la mairesse Valérie Plante a indiqué que les employés de la Ville pourraient utiliser un congé mobile pour s’absenter vendredi et se joindre à la grande marche à laquelle participera la militante écologiste suédoise Greta Thunberg.

Vendredi dernier, le directeur général de la Ville, Serge Lamontagne, a fait parvenir une lettre à l’ensemble des employés de la Ville, qui sont au nombre de 28 000, pour les inviter à descendre dans la rue.

« Lors de ma tournée des unités et dans le cadre de la consultation Rêvons Montréal, vous, le personnel de la Ville de Montréal, tout comme la population montréalaise, m’avez dit combien cet enjeu est important. La transition écologique est d’ailleurs au cœur de nos priorités organisationnelles et elle oriente nos décisions, explique-t-il dans sa missive. La Ville de Montréal souhaite donc vous donner la chance de participer à cette activité en autorisant votre absence, et ce, dans le respect des besoins opérationnels des unités d’affaires. Cette participation devra se faire sur votre temps personnel. »

Au cabinet de la mairesse Plante, on assure que les services aux citoyens ne seront pas mis en péril.

Au terme de la manifestation vendredi, la mairesse recevra d’ailleurs Greta Thunberg lors d’un entretien privé à l’hôtel de ville. « Greta représente un mouvement de jeunes qui sont très mobilisés. Mais n’oublions pas que les jeunes à Montréal sont mobilisés depuis un bon bout de temps. Ça fait longtemps qu’ils répondent à l’appel. Il y a beaucoup d’écoles qui se mobilisent à aller dans la rue depuis le début de l’année. Je les félicite. La venue de Greta, ça mobilise, ça motive », a fait valoir la mairesse.

Plusieurs entreprises montréalaises ont aussi décidé de fermer leurs portes durant quelques heures vendredi afin de permettre à leurs employés de participer à la marche.

Jeudi, le militant David Suzuki sera aussi de passage à l’hôtel de ville pour y rencontrer la mairesse.