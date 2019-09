Valérie Plante recevra Greta Thunberg le 27 septembre

À l’issue de la marche pour le climat du 27 septembre prochain, la mairesse Valérie Plante recevra la jeune militante écologiste Greta Thunberg à l’hôtel de ville de Montréal pour lui remettre les clés de la Ville.



Quelque 300 000 personnes sont attendues pour cette grande marche qui se déroulera dans les rues de Montréal la semaine prochaine. La mairesse Plante et de nombreux élus de son équipe ont déjà fait savoir qu’ils participeraient à cet événement.



Le cabinet de la mairesse a aussi fait savoir jeudi que l’Organisation des Nations unies avait invité la mairesse Plante à prendre la parole le 23 septembre à l’occasion de la séance d’ouverture de la Semaine du climat, qui se déroulera à New York et qui aura pour thème « Plans pour un monde carboneutre ».



La mairesse sera alors aux côtés de représentants du secteur privé et de la société civile, parmi lesquels Michael Bloomberg. « Seule représentante des villes à cette prestigieuse tribune, Valérie Plante s’adressera aux grands leaders politiques du monde et aux autres acteurs engagés dans l’action climat pour rappeler l’urgence d’agir dans la lutte contre les changements climatiques », a indiqué son cabinet par voie de communiqué.



Rappelons qu’il y a un an, la mairesse avait annoncé l’intention de son administration de faire de Montréal une ville carboneutre d’ici 2050. La Ville a alors adhéré à la déclaration « Net Zero Carbon Buildings » afin de faire en sorte que l’empreinte carbone des bâtiments municipaux soit nulle d’ici 2030.