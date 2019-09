Trottinettes en libre-service: Montréal sera plus sévère envers Lime

Jugeant que les infractions en matière de stationnement sont trop nombreuses, la Ville de Montréal a décidé de serrer la vis à la compagnie de trottinettes Lime. Le règlement encadrant ces véhicules en libre-service a été modifié et, à compter du 21 octobre prochain, toute trottinette garée illégalement vaudra une amende à la compagnie ou à l’usager si celui-ci est pris en flagrant délit.

« Il y a trop de trottinettes mal stationnées dans les rues de Montréal », a dit vendredi le responsable de la mobilité au comité exécutif, Éric Alan Caldwell.

Auparavant, Lime avait deux heures à la suite d’un signalement du public ou de la Ville pour déplacer une trottinette mal garée. À compter du 21 octobre, elle recevra une amende de 100 $ si un inspecteur de la Ville ou un policier constate la présence d’une trottinette stationnée hors des zones désignées sur la chaussée.

« Les citoyens ne peuvent pas prendre sur eux le fardeau de faire les signalements. On resserre la vis et, maintenant, on remettra une contravention à vue lorsqu’on verra une trottinette mal stationnée », a expliqué M. Caldwell.

L’élu soutient qu’aucun constat d’infraction n’a été remis à Lime depuis le déploiement des trottinettes le 13 août dernier, car l’entreprise déplaçait les véhicules en infraction à l’intérieur du délai prescrit de deux heures. « Mais on réalise que ce système-là ne nous permet pas d’atteindre un niveau de conformité au règlement comme on le souhaite », a dit Éric Alan Caldwell.

Les modifications au règlement encadrant les trottinettes s’appliquent aussi aux vélos Jump d’Uber, mais l’administration Plante estime que l’entreprise a fait les efforts requis pour améliorer la situation. « Mais pour Lime, l’amélioration est beaucoup moins bonne. »

Une autre entreprise, Bird, a déposé une demande pour 200 trottinettes, mais la Ville poursuit l’étude du dossier.

Le projet-pilote des trottinettes et vélos électriques en libre-service à Montréal prendra fin le 15 novembre. La Ville indique qu’il est trop tôt pour dire si des permis seront accordés l’an prochain.