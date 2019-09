La valeur des immeubles résidentiels bondit de 15 % à Montréal

La valeur des immeubles sur le territoire de l’agglomération de Montréal a augmenté de 13,7 %, indique le rôle d’évaluation déposé par la Ville de Montréal mercredi pour les trois prochaines années. Pour le secteur résidentiel, cette hausse représente 15 %.

Ces données contrastent avec le précédent rôle foncier, qui fixait plutôt à 5,9 % la hausse des valeurs foncières pour l’ensemble des propriétés de l’île de Montréal.

Ce sont les immeubles résidentiels de six logements ou plus qui ont connu la plus forte progression avec une croissance de 21,7 %. La valeur des unifamiliales a pour sa part augmenté de 16,7 %, tandis que celle des immeubles résidentiels de cinq logements ou moins a bondi de 13,6 %. Quant aux logements en copropriété divise (condominiums), dont la croissance avait été limitée à 2,2 % dans le rôle précédent, leur valeur a grimpé de 8,7 %. Leur valeur moyenne atteint 359 800 $ à Montréal.

La valeur des immeubles non résidentiels a quant à elle augmenté en moyenne de 9,8 % sur l’île de Montréal.

À l’échelle de la ville de Montréal, ce sont les arrondissements de Verdun (19,8 %), du Sud-Ouest (17,1 %), du Plateau-Mont-Royal (16,7 %), d’Outremont (16,3 %) et de Rosemont-La Petite-Patrie (14,6 %) qui ont connu les hausses de valeurs les plus importantes. Les arrondissements d’Anjou, de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ferment la marche.

Du côté des villes liées, L’Île-Dorval (27,4 %) trône au sommet du palmarès des hausses de valeurs, suivie de Beaconsfield (25,9 %), de Hampstead (23,6 %), de Mont-Royal (23,1 %), de Kirkland (22,6 %) et de Westmount (20,6 %).

Un total de 488 683 unités sont inscrites dans ce rôle qui couvre les années 2020, 2021 et 2022, pour une valeur totale de 384,5 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 75,7 milliards par rapport au rôle précédent.

Révisé tous les trois ans, le rôle foncier sert de référence au calcul des taxes scolaires et municipales. Il se base sur les données du marché immobilier du 1er juillet 2018. Cette année-là, 31 000 transactions ont été enregistrées sur l’île de Montréal.

Les hausses de valeur n’entraînent pas nécessairement une augmentation des taxes du même ordre puisque le rôle pourrait être étalé sur trois ans et la Ville ajuste à la baisse le taux de taxation. Reste que les propriétaires dont la résidence est touchée par une valeur au-dessus de la moyenne peuvent s’attendre à devoir assumer une hausse de taxes plus salée.

Montréal compte 16 779 résidences évaluées à plus de 1 million de dollars. La propriété ayant la plus grande valeur atteint 1,5 milliard de dollars, mais il s’agit d’un hôpital.