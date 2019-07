Un prolongement du REM pourrait relier la gare de Dorval à l’aéroport

Un prolongement du Réseau express métropolitain (REM) est envisagé pour relier l’aéroport Montréal-Trudeau à la gare de train de Dorval, a fait savoir le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, vendredi matin. À l’occasion du lancement des travaux de la station du REM à l’aéroport, le ministre a indiqué qu’Ottawa consacrerait une somme de 2 millions pour les études visant à évaluer ce projet.

La gare de Dorval dessert les trains d’Exo et de Via Rail, mais éventuellement, elle pourrait accueillir le train à haute fréquence de Via Rail entre Québec et Toronto.

Pour assurer la connectivité entre cette gare et l’aéroport, un prolongement du REM ou l’implantation d’un tramway sont envisagés, a soutenu M. Garneau. Moins d’un kilomètre sépare cette gare de l’aéroport.

Pelletée de terre

Cette annonce a été faite lors du coup d’envoi de travaux pour la station du REM à l’aéroport Montréal-Trudeau. Les 250 millions nécessaires pour la construire seront assumés par Aéroports de Montréal (ADM).

La station sera aménagée sous le stationnement étagé, à une profondeur de 35 mètres.

L’antenne du REM vers l’aéroport entrera en service en 2023 et les trains arriveront en station à l’aéroport toutes les 10 minutes. Le trajet entre l’aéroport et le centre-ville sera d’une vingtaine de minutes, selon CDPQ-Infra. À l’heure actuelle, 30 000 voitures se rendent tous les jours à l’aéroport Montréal-Trudeau.