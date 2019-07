Benoit Dorais devrait quitter la présidence du comité exécutif, croit l’opposition

L’opposition à l’hôtel de ville de Montréal croit que Benoit Dorais devrait démissionner de son poste de président du comité exécutif de la Ville de Montréal après que les policiers l’eurent surpris à rouler à 171 km/h sur une autoroute en Montérégie.

« 71 km/h au-dessus de la limite légale, c’est très grave », estime le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez.

La semaine dernière, Le Journal de Montréal révélait que le numéro 2 de l’administration Plante avait écopé d’une amende de 1378 $ et de 14 points d’inaptitude après avoir roulé 171 km / heure sur l’autoroute 35, près de Saint-Alexandre, le 21 avril dernier. Son permis de conduire a également été suspendu pendant 7 jours.

M. Dorais n’en était pas à sa première infraction, a aussi rapporté Le Journal de Montréal. Entre 1995 et 2017, il a été pincé pour excès de vitesse à huit reprises, dont trois fois depuis 2009, année de son accession au poste de maire du Sud-Ouest. Il avait alors conduit à des vitesses dépassant de 16 à 39 km/h la limite permise.

Crédibilité ébranlée ?

« Ils sont en train d’essayer de balayer ça sous le tapis comme si c’était un ticket sans conséquence. Ça montre un manque de jugement très grave de la part de M. Dorais », croit Lionel Perez. « En tant que président du comité exécutif, il doit avoir une certaine autorité morale. Avec, cet incident, il l’a perdue. »

Rouler à une telle vitesse met la vie d’autrui en danger et Benoit Dorais devrait considérer de quitter ses fonctions au comité exécutif, d’autant que le cabinet de la mairesse n’a fourni aucune explication. « Mais pour nous, il n’y a aucune explication qui serait satisfaisante », ajoute M. Perez du même souffle.

« La prochaine fois qu’il va parler d’augmentation de contraventions dans ce budget, on va se mettre à rigoler. Il n’a aucune crédibilité. Et quand Projet Montréal va dire qu’il faut réduire les vitesses, qu’il faut plus de pistes cyclables et donner moins de place aux véhicules, ils n’auront pas de crédibilité parce qu’on va toujours avoir ça en arrière-plan », explique le chef de l’opposition.

Lionel Perez estime cependant qu’il faut faire une distinction entre le président du comité exécutif, qui requiert une autorité morale pour parler de divers enjeux au nom de l’administration et de la Ville de Montréal, et le poste de maire d’arrondissement. C’est pourquoi il ne réclame pas sa démission comme maire du Sud-Ouest.

Pour sa part, le conseiller indépendant Marvin Rotrand presse Benoit Dorais de démissionner de ses fonctions d’élu. « Benoit Dorais a fait preuve d’un grand manque de jugement. Quelqu’un aurait pu facilement être tué », a-t-il indiqué dans un courriel. S’il ne le fait pas, il devrait au moins quitter Projet Montréal, siéger comme indépendant et ne plus occuper de fonctions au comité exécutif, avance-t-il.

La mairesse Plante n’entend pas exiger la démission de Benoit Dorais.

« M. Dorais regrette ces agissements et, à l’instar de tout citoyen, fait face aux conséquences de ses actes », a indiqué Laurence Houde-Roy, attachée de presse au cabinet de la mairesse. « Toutefois, ceci ne remet pas en question la qualité de son travail. Benoit Dorais est un élu travaillant, rigoureux, présent pour l’administration et sa crédibilité n’est pas remise en question. »