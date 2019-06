Les affiches du «Festival du solstice d’été» devront mentionner la Fête nationale

La mairesse Valérie Plante a exigé jeudi matin que les organisateurs du « Festival du solstice d’été » refassent les affiches de l’événement qui ont fait polémique en raison de l’absence de toute mention de la Fête nationale.

« Le 23-24 juin, nous fêtons fièrement la Fête nationale du Québec. Je vais exiger des organisateurs du Solstice d’été qu’ils refassent leurs affiches pour mettre en valeur la Fête nationale. S’il y a un moment pour s’afficher, s’affirmer et non s’effacer, c’est celui-là », a-t-elle écrit jeudi matin sur son compte Twitter.

Produit par l’Auguste Théâtre, l’événement qui se déroulera dans l’arrondissement du Sud-Ouest propose des spectacles de Loco Locass, Alfa Rococo et Florent Vollant et plusieurs artistes pour la Fête nationale. Or, les organisateurs ont préféré baptiser l’événement d’un nom plus neutre, soit le « Festival du solstice d’été », une décision qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

« La Fête nationale du Québec est déjà très populaire dans notre arrondissement. Nous voyons maintenant plus grand avec le Festival qui souligne la richesse de nos racines dans un cadre inclusif et rassembleur », indiquait le maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais dans un communiqué lundi.

