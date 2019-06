Logements sociaux: Montréal présente son règlement

Les promoteurs immobiliers devront se plier à de nouvelles règles pour l’inclusion de logements sociaux, abordables et familiaux à compter du 1er janvier 2021 à Montréal. La mairesse Valérie Plante a dévoilé mercredi les paramètres du nouveau règlement qui s’appliquera à un plus grand nombre de projets immobiliers et imposera des contributions de la part des promoteurs pouvant atteindre jusqu’à l’équivalent de 20 % des unités construites.

Les règles présentées mercredi sont plus souples que celles de la stratégie d’inclusion de 2005, mais elles sont plus complexes, car elles s’appliqueront en fonction de divers paramètres, dont la taille des projets et leur localisation. À cet effet, le territoire montréalais a été divisé en quatre zones, soit le centre-ville, les quartiers centraux, la périphérie et les extrémités.

La contribution des promoteurs à la mixité pourra se faire par la construction de logements sociaux ou abordables — sur site ou hors site —, par la cession de terrains à la Ville ou par une contribution financière.

Le respect du nouveau règlement sera obligatoire pour les promoteurs, alors que la stratégie d’inclusion en vigueur depuis 2005 représentait plutôt une mesure incitative pour les projets en dérogation, car la Ville ne détenait pas les pouvoirs de l’imposer aux promoteurs.

Le volet de logements sociaux s’appliquera aux projets de cinq logements et plus (450 m2) plutôt qu’à ceux de 100 logements et plus comme avec la stratégie actuelle. Quant au volet abordable, il s’appliquera aux projets de 50 logements et plus.

Le nouveau règlement introduit aussi un volet familial qui comprend des logements d’au moins trois chambres à coucher d’une superficie minimale de 86 m2 au centre-ville et dans les quartiers centraux et de 96 m2 pour les autres zones. Ces logements peuvent être sociaux, abordables ou au prix de marché.

Montréal estime que ces mesures pourraient faire augmenter de 1 à 4 % le prix des copropriétés sur le territoire. Selon les projections de la Ville, le règlement permettra à 600 logements sociaux de voir le jour chaque année et se traduira par des contributions financières de 13,7 millions. Montréal anticipe aussi la construction de 1000 logements abordables et de 500 logements familiaux au prix de marché.

Le règlement sera soumis à la consultation l’automne prochain avant son adoption en 2020.

D’autres détails suivront.