Des pistes cyclables plus sécuritaires dans Rosemont–La Petite-Patrie

Rosemont–La Petite-Patrie prend les grands moyens pour accroître la sécurité des cyclistes. D’ici trois ans, l’arrondissement réaménagera les 90 kilomètres de voies cyclables existantes et ajoutera 65 kilomètres de pistes protégées, a annoncé le maire François Croteau jeudi. Dans l’opération, la rue de Bellechasse sera transformée en sens unique.

« Depuis 2011, il y a eu cinq décès de cyclistes sur les routes de Rosemont–La Petite-Patrie malgré le réseau cyclable en place. Nous avons un devoir comme politiciens et élus de tout mettre en œuvre pour ne plus que ça se reproduise », a expliqué le maire Croteau. « Nous avons décidé de repartir sur une feuille blanche et de créer un tout nouveau réseau cyclable entièrement sécurisé sur l’ensemble du territoire de Rosemont–La Petite-Patrie. »

Dès cette année, l’avenue de Chateaubriand fera l’objet de travaux et une piste cyclable bidirectionnelle protégée et « de grande largeur » sera aménagée. Une des deux voies de circulation automobile disparaîtra.

Des études seront réalisées pour le réaménagement des rues de Bellechasse — qui deviendra un sens unique — et Saint-Zotique. D’ici trois ans, d’autres rues feront l’objet de travaux. Ainsi, les bandes cyclables des rues Saint-Dominique, Chabot et de Bordeaux ainsi que des 1re, 30e, 31e, 36e et 39e Avenues seront transformées en pistes protégées ou en vélorues.

« Tout le réseau sera inspiré d’un aménagement de REV [Réseau express vélo], en site protégé avec des bollards qui resteront toute l’année. Ce qui permettra à l’arrondissement de déneiger, en toutes circonstances, 100 % du réseau », a indiqué François Croteau.

« Le but n’est pas de décourager les gens d'utiliser leur voiture. Il s'agit plutôt de leur offrir une option conviviale, sécuritaire et agréable, un aménagement qui va leur donner le goût de pédaler soir et matin », a ajouté le maire.

Des zones de dégagement de cinq mètres seront implantées à la sortie des ruelles. Une signalétique distincte sera aussi adoptée pour ce réseau cyclable.

Le coût de toutes ces mesures atteindra 6 millions de dollars et sera assumé par l’arrondissement.

D’autres détails suivront.