Montréal acquiert des terrains du site de Molson-Coors

La Ville de Montréal a conclu une entente avec les promoteurs du site de Molson-Coors afin de faire l’acquisition de terrains pour la création d’un parc, d’une promenade fluviale ainsi que la construction de logements. L’annonce a été faite mercredi matin à l’occasion de la réunion du comité exécutif.

La brasserie Molson-Coors avait annoncé en 2017 son intention de déménager sur la Rive-Sud de Montréal. La Ville de Montréal, qui avait identifié ces terrains pour exercer son droit de préemption, a entrepris des discussions avec les promoteurs Groupe Sélection et Groupe Montoni qui avaient été choisis par Molson-Coors pour l’achat du site.

En vertu de l’entente intervenue avec la Ville après deux mois de négociations, les promoteurs ont accepté de céder gratuitement des terrains qui permettront à la Ville de créer un parc de 13 200 mètres carrés ainsi qu’une promenade fluviale de 1 852 mètres carrés sur une longueur d’un demi-kilomètre.

La Ville versera par ailleurs 6,68 millions de dollars pour l’achat d’un terrain de 4850 mètres carrés qui pourra accueillir un projet mixte d’habitation de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) ainsi que des espaces communautaires et une école. Montréal obtient également une option d’achat pour un terrain qui pourra devenir un pôle économique. Comme le déménagement de Molson-Coors se fera entre 2022 à 2024, la cession des terrains à la Ville devrait se réaliser autour de 2027.

« C’est une entente historique », a commenté la mairesse Valérie Plante qui a rappelé les difficultés rencontrées dans le dossier de l’Hôpital de Montréal pour enfants. « En utilisant le droit de préemption et en travaillant de concert avec les promoteurs [...], on a réussi à aller chercher des garanties pour le futur. On ne peut plus penser les projets à la pièce en si disant qu’on verra après. Non, ce n’est pas comme ça qu’on fait du développement. »