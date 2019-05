Le stationnement payant partout à Outremont

Dès l’automne, il faudra détenir une vignette pour pouvoir se stationner dans les rues d’Outremont. En rendant tous les stationnements payants, l’arrondissement montréalais prévoit de récolter annuellement des revenus supplémentaires de 400 000 $, qui financeront le verdissement et des aménagements piétonniers et cyclistes. À l’heure actuelle, 40 % du territoire comporte des vignettes et il existe 11 types de stationnements différents dans l’arrondissement. Le plan présenté jeudi par le maire Philipe Tomlinson vise à simplifier ce système et à créer une seule zone pour tout l’arrondissement. Le coût de la vignette annuelle variera de 100 $ à 140 $ en fonction de la grosseur du moteur.