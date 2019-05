Des mesures transitoires pour apaiser la circulation sur la voie Camillien-Houde

Des dos-d’âne, des bollards au centre de la chaussée et l’implantation d’un sens unique alterné font partie des mesures qui seront mises en place pour apaiser la circulation sur la voie Camillien-Houde d’ici le 14 juin.

Au début du mois de mai, l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) avait recommandé le maintien de la circulation de transit sur le mont Royal, estimant que le projet-pilote mené l’an dernier pour empêcher les automobilistes de traverser la montagne avait été décevant. L’Office avait notamment proposé que la route soit rétrécie afin d’inciter les automobilistes à ralentir leur vitesse.

Lors de la réunion hebdomadaire du comité exécutif mercredi matin, la Ville a dévoilé les mesures transitoires qui seront appliquées à la mi-juin en attendant des installations permanentes. Ces mesures permettront de réduire le transit sur la montagne, d’apaiser la circulation et de sécuriser les déplacements, a indiqué Éric Alan Caldwell, responsable du transport au comité exécutif. « Dans leur ensemble, ces mesures auront, je le crois, un effet-choc sur la sécurité sur la montagne », a-t-il dit.

La Ville entend installer des bollards au centre de la chaussée sur la voie Camillien-Houde, entre la maison Smith et l’avenue du Mont-Royal. Elle aménagera des « écluses », un concept qui consiste à placer des bacs à fleurs ou autres éléments physiques le long de la route afin de réduire la largeur de la chaussée. Des dos-d’âne apparaîtront aussi sur le chemin Remembrance et la largeur des accotements sera augmentée.

Image: Ville de Montréal

Dans le col de la voie Camillien-Houde, un segment jugé dangereux pour les cyclistes, les automobilistes circuleront à sens unique de façon alternée à l’aide de feux de circulation.

« Il y aura un suivi de l’état de la situation, a précisé M. Caldwell. On fera un monitorage complet de l’effet des mesures. On sera souples pour pouvoir nous ajuster et constamment améliorer les mesures selon les résultats qu’on va avoir. »

D’autres détails suivront.