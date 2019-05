Québec consacre 5 millions à une étude sur la décongestion de la ligne orange

Québec allonge 5 millions de dollars pour financer une étude qui se penchera spécifiquement sur la congestion de la ligne orange du métro et de la station Berri-UQAM et sur les moyens pour y remédier.

« Je suis heureuse que le gouvernement ait entendu mon message », a commenté la mairesse Valérie Plante jeudi matin, en insistant sur la nécessité de se préoccuper du « coeur » du réseau de transport, soit la ligne orange.

Pour septembre 2020, on veut avoir des recommandations des moyens d’agir sur le diagnostic qui, selon moi, va être évident : la ligne orange est plus populaire que jamais.

La nouvelle étude se penchera notamment sur les impacts des prolongements en cours ou envisagés de la ligne bleue, de la ligne jaune, de la branche ouest de la ligne orange, du Réseau express métropolitain (REM).

« Cette étude sera complémentaire au travail de l’ARTM [Autorité régionale de transport de Montréal] et du Bureau de la ligne rose », a dit Valérie Plante. Elle permettra aussi aux autorités de recueillir des « données probantes » sur les besoins actuels et futurs du réseau de transport. « Même si je dis que la ligne rose, c’est une bonne idée, je ne suis pas une experte. Et même si le gouvernement dit qu’il croit dans tel ou tel projet, ce ne sont pas des experts. Il faut des données. »

« Pour septembre 2020, on veut avoir des recommandations des moyens d’agir sur le diagnostic qui, selon moi, va être évident : la ligne orange est plus populaire que jamais », a-t-elle poursuivi.

Escapade en métro

Cette annonce du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) et de la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, survient deux jours après le bref voyage en métro effectué par le ministre des Transports, François Bonnardel, en compagnie de la mairesse afin de constater par lui-même l’achalandage sur la ligne orange. Ce jour-là, le métro n’était toutefois pas bondé.

Mais Valérie Plante insiste pour dire qu’au-delà des conférences de presse et des apparitions publiques des politiciens, des discussions sont menées loin des caméras. Elle a indiqué qu’avec plusieurs ministres, elle a maintes fois abordé la question de la congestion de la ligne orange : « Je pense que le message a cheminé. »

Rappelons que le plan de décongestion du gouvernement de François Legault prévoit notamment le prolongement du REM dans le 450, le prolongement de la ligne jaune sur la Rive-Sud et l’implantation d’un tramway jusqu’à la pointe est de l’île de Montréal. Après avoir rejeté le projet de ligne rose de la mairesse Plante, le premier ministre a ouvert la porte à l’étude d’un projet de transport en surface.

« La ligne rose est une des solutions proposées, mais moi, dans le fond, je suis très ouverte. Je ne suis pas une personne dogmatique, ni sur la couleur ni sur la technologie », a dit la mairesse avant d’ajouter qu’un tramway, c’est « très cool », mais « qu’un métro, ça va vite et ça n’arrête pas à tous les coins de rue et c’est efficace. Ce n’est pas pour rien que c’est populaire ».

Pour le chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Lionel Perez, l’annonce de cette étude par le gouvernement démontre que le Bureau de la ligne rose mis sur pied par la mairesse au coût d’un million de dollars est inutile.

« Il était pourtant facile de constater que seulement au niveau des coûts envisagés, ce projet de ligne rose n’allait nulle part. En calculant une moyenne de 900 millions par station — ce qui correspond au coût du prolongement de la ligne bleue pour 5 stations —, la ligne rose, avec 29 stations, coûterait plus de 26 milliards de dollars », a-t-il expliqué dans un courriel. « Projet Montréal l’avait estimé à 5,9 milliards, ce qui démontre le peu de sérieux de cette proposition. »