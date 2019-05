La ligne rose du métro sera étudiée si l’ARTM la juge nécessaire, dit Bonnardel

Répondant à l’invitation de Valérie Plante, le ministre des Transports François Bonnardel a pris le métro à l’heure de pointe mardi matin en compagnie de la mairesse. Même si la ligne orange n’était pas aussi bondée qu’à l’habitude, le ministre s’est dit sensible aux problèmes d’engorgement du réseau. Et il n’a pas fermé la porte à ce que le projet de ligne rose de la mairesse Plante fasse l’objet d’études plus approfondies si l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) la juge nécessaire.

« Je connaissais déjà la situation. Je sais jusqu’à quel point le métro est très populaire à Montréal. Je vois et je lis comme tout le monde la situation », a-t-il dit à sa sortie du métro à la station Champ-de-Mars en compagnie de Mme Plante et de la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau. « Mais il n’y a rien de mieux que de voir comment les gens voyagent, matin après matin, pour être capable de faire un constat en bonne et due forme. »

Le ministre a fait valoir que le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) avait déposé un « plan de décongestion » pour la région de Montréal et que plusieurs projets de transport seraient en cours de réalisation au cours des prochaines années dont le prolongement de la ligne bleue du métro, le Service rapide par bus (SRB) du boulevard Pie-IX et la construction du garage Côte-Vertu.

Il a aussi fait remarquer que la Société de transport de Montréal (STM) allait mettre en place des mesures pour « donner un peu d’oxygène » à la ligne orange en augmentant la fréquence des passages des trains et en implantant une ligne express d’autobus sur l’avenue Papineau. « Mais il faut aller plus loin », a-t-il reconnu.

Pour ce qui est de la ligne rose prônée par la mairesse, elle fait partie des projets analysés par l’ARTM. Le ministre Bonnardel n’a pas écarté la possibilité que des études plus poussées soient faites si l’ARTM juge cette ligne nécessaire pour désengorger la ligne orange, mais il ne s’est pas engagé à la réaliser. « C’est prématuré, mais les études se font et on va laisser l’ARTM faire le travail », a-t-il dit.

En février dernier, Valérie Plante avait reproché au ministre Bonnardel d’être « déconnecté de la réalité » face à la congestion de la ligne orange et l’avait invité à prendre le métro avec elle.

Mardi matin, la mairesse et les deux ministres ont fait le trajet en métro à partir de la station Laurier jusqu’à la station Champ-de-Mars.